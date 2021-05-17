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Строительство Строительство и недвижимость

Строительство моста через Волгу идет с опережением графика

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На всех этапах обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай приступили к устройству слоев дорожной одежды.

На втором и третьем этапах строители приступили к возведению мостов и путепроводов, а также к работам по защите грунтов при помощи бентонитовых матов в соответствии с особой технологией гидроизоляции.

Напомним, объект состоит из пяти этапов, в том числе первый этап - строительство "Волжского" моста с подходами. Согласно концессионному соглашению, по второму и третьему этапам заказчиком строительства является Самарская область. Заказчиком первого, четвертого и пятого этапов является концессионер.

"Это первый такой масштабный проект для нашей области и новый опыт реализации механизма финансирования по концессии. Строящийся объект имеет значительную протяженность, около 100 км. Мы прошли много трудоемких этапов оформления технической и экономической документации, в том числе по земельным отношениям, например, по выкупу земель у частных лиц. В процессе оформления возникли некоторые задержки в связи с тем, что отдельные правообладатели объявляли завышенные требования и не соглашались с предложенной стоимостью возмещения. Министерство было вынуждено осуществлять изъятие земель в судебном порядке, что задерживало процесс передачи земель концессионеру. Это отражено в отчете Счетной палаты Самарской области, опубликованном на сайте в апреле этого года, по итогам проверок на 1 апреля. Сейчас, на текущую дату 17 мая, уже оформлено около 85% земель, необходимых для строительства объекта. С наступлением благоприятных условий погоды строительные работы на объекте развернулись в полном объеме", - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

В рамках первого этапа обхода Тольятти запланировано строительство мостового перехода через Волгу протяженностью 3,7 км. Его проект ФАУ "Главгосэкспертиза России" одобрила в октябре 2020 года. На этом этапе концессионеру передано 100% земельных участков.

В ходе второго этапа будет построен участок протяженностью 35 км в Ставропольском районе Самарской области. Здесь дорожники соорудят транспортную развязку на пересечении с автодорогой Тольятти - Ягодное и несколько путепроводов.

Продолжением обхода Тольятти станет четвертый этап протяженностью 10 км, который завершится на пересечении с автодорогой М-5 "Урал". На нем строители обустроят транспортную развязку типа "неполный клеверный лист", разместят путепроводы, водопропускные трубы, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности.

V этап включает прокладку участка протяженностью 21 км, который начнется транспортной развязкой от подъезда к Ульяновску и пройдет по территории Сызранского и Шигонского районов Самарской области. Здесь также построят путепроводы, стоянки для автомобилей, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности.

Проект строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу включен в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". В рамках исполнения концессионного соглашения по реализации проекта обход города Тольятти в части обязательств предоставления земельных участков оформлено в собственность Самарской области и предоставлено концессионеру в аренду 1004 га земель или 84,44%.

Реализация проекта скоростной автомагистрали на территории Самарской области придаст региону импульс к ускоренному развитию, созданию новых рабочих мест как в дорожной отрасли, так и в смежных отраслях: автомобилестроении, нефтехимии, электронике, транспорте, логистике, сфере услуг и других. Ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство.

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