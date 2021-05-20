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Кино Культура

В Самаре покажут каннские короткометражки

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" 26 мая, в 19:00, в рубрике "Кинофест" покажет альманах "Канны-2020. Special Edition" (16+). В программе — лучшие короткометражные фильмы, представленные на Каннском кинофестивале в 2020 году.

Каннский кинофестиваль — один из крупнейших и самых известных кинофестивалей, который ежегодно проходит во Франции. В 2020 г. фестиваль провели в специальном формате. Лучшие короткометражные фильмы собраны в программе "Канны-2020. Special Edition". Среди них драматические истории о несчастных семьях, предательстве и трудностях любви, необычная анимация, комедия от голливудского режиссера с Уиллом Феррелом в главной роли и т. д. В программе показов семь короткометражных фильмов из Канады, Румынии, Словении, Франции, Аргентины, Гонконга, США.

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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