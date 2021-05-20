В Самаре покажут каннские короткометражки

Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" 26 мая, в 19:00, в рубрике "Кинофест" покажет альманах "Канны-2020. Special Edition" (16+). В программе — лучшие короткометражные фильмы, представленные на Каннском кинофестивале в 2020 году.

Каннский кинофестиваль — один из крупнейших и самых известных кинофестивалей, который ежегодно проходит во Франции. В 2020 г. фестиваль провели в специальном формате. Лучшие короткометражные фильмы собраны в программе "Канны-2020. Special Edition". Среди них драматические истории о несчастных семьях, предательстве и трудностях любви, необычная анимация, комедия от голливудского режиссера с Уиллом Феррелом в главной роли и т. д. В программе показов семь короткометражных фильмов из Канады, Румынии, Словении, Франции, Аргентины, Гонконга, США.