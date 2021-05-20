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Театр Культура

В театре "Колесо" покажут три эскиза по классике

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В драматическом театре "Колесо" идет театральная лаборатория "Экспериментальный круг" (18+).

Молодые режиссеры ставят эскизы спектаклей по классическим текстам. Показы лаборатории пройдут 20 и 21 мая. Зрители увидят современное прочтение классических произведений.

20 мая, в 19:00 — эскиз "Губернатор" И. Д. Сургучев (режиссер Владимир Данай).

21 мая, в 17:00 — "Господа Головлевы" М. Е. Салтыков-Щедрин (режиссер Кирилл Сбитнев).

21 мая, в 19:00 — "Вор" Л. Н. Андреев (режиссер Андрей Гончаров).

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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