В театре "Колесо" покажут три эскиза по классике

В драматическом театре "Колесо" идет театральная лаборатория "Экспериментальный круг" (18+).
Молодые режиссеры ставят эскизы спектаклей по классическим текстам. Показы лаборатории пройдут 20 и 21 мая. Зрители увидят современное прочтение классических произведений.
20 мая, в 19:00 — эскиз "Губернатор" И. Д. Сургучев (режиссер Владимир Данай).
21 мая, в 17:00 — "Господа Головлевы" М. Е. Салтыков-Щедрин (режиссер Кирилл Сбитнев).
21 мая, в 19:00 — "Вор" Л. Н. Андреев (режиссер Андрей Гончаров).
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!