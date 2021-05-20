В Самарской публичной библиотеке покажут и обсудят "Пустой триумф" Стива Секены

Во вторник, 5 мая, в 18:30 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится лекция Олега Горяинова с кинопоказом "Жуткое и его двойник: "Пустой триумф" Стива Секены".

Одно из самых сложных и притягательных для творческой интерпретации понятий из лексикона Зигмунда Фрейда - жуткое (unheimlich). Это понятие, разработанное в одноименной работе 1919 г., выражает такой тип психологического опыта, который неполностью совпадает с состояниями испуга, страха или ужаса. Работая с феноменом "жуткого", венский аналитик зашел на пограничную территорию психоанализа и теории искусства, что позволило расширить язык современной эстетической теории.

"Пустой триумф" венгерского иммигранта Стива Секелы - один из фильмов, работающий с эффектами "жуткого", - воплощает это эмоциональное состояние в формате "нуара". В основу фильма положена история о том, как вор-рецидивист после неудавшегося ограбления нелегального казино скрывается и случайно узнает о существовании известного психоаналитика, который как две капли похож на него.

Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.