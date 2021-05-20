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В Самарской публичной библиотеке покажут и обсудят "Пустой триумф" Стива Секены В Самаре покажут каннские короткометражки Валерий Бондаренко покажет фильмы Мимуни и Хичкока В "Художественном" покажут фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом 8 апреля в "Треугольнике" представят новый фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси"

Кино Культура

В Самарской публичной библиотеке покажут и обсудят "Пустой триумф" Стива Секены

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 мая, в 18:30 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится лекция Олега Горяинова с кинопоказом "Жуткое и его двойник: "Пустой триумф" Стива Секены".

Одно из самых сложных и притягательных для творческой интерпретации понятий из лексикона Зигмунда Фрейда - жуткое (unheimlich). Это понятие, разработанное в одноименной работе 1919 г., выражает такой тип психологического опыта, который неполностью совпадает с состояниями испуга, страха или ужаса. Работая с феноменом "жуткого", венский аналитик зашел на пограничную территорию психоанализа и теории искусства, что позволило расширить язык современной эстетической теории.

"Пустой триумф" венгерского иммигранта Стива Секелы - один из фильмов, работающий с эффектами "жуткого", - воплощает это эмоциональное состояние в формате "нуара". В основу фильма положена история о том, как вор-рецидивист после неудавшегося ограбления нелегального казино скрывается и случайно узнает о существовании известного психоаналитика, который как две капли похож на него.

Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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