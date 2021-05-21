АО "Транснефть - Приволга" подтвердило соответствие систем менеджмента международным стандартам

В АО "Транснефть - Приволга" завершился инспекционный аудит систем экологического и энергетического менеджментов, системы управления охраной труда. Предприятие подтвердило соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов ОHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2018), ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 (ISO 50001:2018).

Аудит проведен специалистами крупной признанной международной аудиторской компанией в аппарате управления Саратовского районного нефтепроводного управления и на линейной производственно-диспетчерской станции "Красноармейская".

В частности, отмечен положительный опыт предприятия в части снижения затрат в области энергосбережения, улучшения условий охраны труда, повышения экологической эффективности.

В ходе анализа действующей системы управления охраной труда (СУОТ) аудиторы отметили высокий уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям, осведомленность и компетентность работников по вопросам управления системой охраны труда.

Безопасные условия труда и отсутствие случаев производственного травматизма обеспечивает система критериев оценки деятельности филиалов и структурных подразделений в части соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, безопасности дорожного движения.

В числе положительных моментов проверяющие также отметили ввод в эксплуатацию в 2020 году программного комплекса 3D-моделей для визуализации безопасного производства работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования на объектах предприятия при проведении инструктажей.

В рамках реализации мероприятий системы энергетического менеджмента (СЭнМ) АО "Транснефть - Приволга" продолжает активное внедрение энергосберегающих технологий, оптимизирует режим энергопотребления на объектах, модернизирует систему освещения в производственных помещениях.

В числе эффективных экологических мероприятий представители сертификационной организации назвали реконструкцию и строительство очистных сооружений, ввод в эксплуатацию стационарных боновых заграждений на р. Малый Караман и строительство современного склада хранения оборудования для оперативного реагирования в случае аварийного разлива нефти на подводном переходе МН через р. Волгу. Положительно оценено вовлечение сотрудников общества в природоохранные акции.

По результатам аудита принято решение продлить действие сертификатов систем менеджмента АО "Транснефть - Приволга".