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Муниципалитеты Власть и политика

Новый генплан Самары начали согласовывать с федеральным центром

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 мая, на комиссии по застройке и землепользованию руководитель самарского департамента градостроительства Сергей Шанов рассказал, что запущена процедура согласования нового генерального плана Самары с органами федеральной власти.

Сергей Шанов заявил, что 17 мая проект генплана Самары был размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования РФ.

Руководитель департамента подчеркнул, что в будущем, при реализации комплексного развития территорий, в обязательном порядке при разработке проектов планировок территорий будут предусматриваться объекты социальной инфраструктуры.

"Начался отсчет срока согласования основного градостроительного документа города с органами федеральной исполнительной власти. Основное новшество нового генплана относительно действующего - карта объектов социальной инфраструктуры местного значения, - сообщил чиновник. - Ранее такого раздела в генплане не существовало. В новом документе указаны конкретные места, где будут и должны быть построены новые образовательные учреждения, в том числе в обсуждаемом микрорайоне".

Напомним, в 2016 г. было принято решение о необходимости внесения комплексных изменений в генплан, поскольку в действовавшей на то время версии документа все расчеты были сделаны только до 2015 года. В соответствии с муниципальным контрактом, такой проект разработан с расчетным периодом до 2030 года.

Новым документом будут учтены и земли лесного фонда. Это позволит в том числе избежать попыток какой-либо застройки на этих территориях.

После согласования с органами федеральной власти предстоят процедуры публичных слушаний и утверждения генерального плана.

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