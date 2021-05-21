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Театр Культура

Театр оперы и балета организует экскурсии для детей

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне Самарский академический театр оперы и балета совместно с компанией "Арт-экскурсии" запускает новый проект - экскурсию для детей "В гостях у Щелкунчика".

В октябре прошлого года театр с тем же партнером реализовал проект театрализованной экскурсии для взрослых "Призрак оперы приглашает".

Новая экскурсия предлагается детям в возрасте от 6 до 10 лет. Маленькие зрители ближе познакомятся с театром и побывают в разных его уголках, узнают, чем различаются опера и балет, встретятся с музыкальными инструментами, прикоснутся к настоящей балетной пачке, получат памятные подарки и грамоты от театра. Сопровождает группу экскурсовод в образе театральной феи.

В планах театра на ближайшее время - экскурсия для подростков с использованием дополненной реальности.

Современные реалии таковы, что большую часть свободного времени школьников занимает Интернет. Новые проекты, которые готовит театр, - экскурсии для детей и подростков, театральные уроки в школах, которые проводятся сотрудниками САТОБ по заявке образовательных учреждений, современные постановки, - все это направлено на то, чтобы привлечь молодежь в театр и приобщить к высокому искусству.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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