Театр оперы и балета организует экскурсии для детей

В июне Самарский академический театр оперы и балета совместно с компанией "Арт-экскурсии" запускает новый проект - экскурсию для детей "В гостях у Щелкунчика".

В октябре прошлого года театр с тем же партнером реализовал проект театрализованной экскурсии для взрослых "Призрак оперы приглашает".

Новая экскурсия предлагается детям в возрасте от 6 до 10 лет. Маленькие зрители ближе познакомятся с театром и побывают в разных его уголках, узнают, чем различаются опера и балет, встретятся с музыкальными инструментами, прикоснутся к настоящей балетной пачке, получат памятные подарки и грамоты от театра. Сопровождает группу экскурсовод в образе театральной феи.

В планах театра на ближайшее время - экскурсия для подростков с использованием дополненной реальности.

Современные реалии таковы, что большую часть свободного времени школьников занимает Интернет. Новые проекты, которые готовит театр, - экскурсии для детей и подростков, театральные уроки в школах, которые проводятся сотрудниками САТОБ по заявке образовательных учреждений, современные постановки, - все это направлено на то, чтобы привлечь молодежь в театр и приобщить к высокому искусству.