Театр оперы и балета организует экскурсии для детей

В июне Самарский академический театр оперы и балета совместно с компанией "Арт-экскурсии" запускает новый проект - экскурсию для детей "В гостях у Щелкунчика".
В октябре прошлого года театр с тем же партнером реализовал проект театрализованной экскурсии для взрослых "Призрак оперы приглашает".
Новая экскурсия предлагается детям в возрасте от 6 до 10 лет. Маленькие зрители ближе познакомятся с театром и побывают в разных его уголках, узнают, чем различаются опера и балет, встретятся с музыкальными инструментами, прикоснутся к настоящей балетной пачке, получат памятные подарки и грамоты от театра. Сопровождает группу экскурсовод в образе театральной феи.
В планах театра на ближайшее время - экскурсия для подростков с использованием дополненной реальности.
Современные реалии таковы, что большую часть свободного времени школьников занимает Интернет. Новые проекты, которые готовит театр, - экскурсии для детей и подростков, театральные уроки в школах, которые проводятся сотрудниками САТОБ по заявке образовательных учреждений, современные постановки, - все это направлено на то, чтобы привлечь молодежь в театр и приобщить к высокому искусству.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!