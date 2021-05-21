Работы по строительству моста через Волгу у Климовки идут с опережением графика

В пятницу, 21 мая, в правительстве региона состоялось совещание по реализации концессионного соглашения строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

Масштабный проект, важный для развития транспортной инфраструктуры страны и региона, укрепления экономических связей между Россией и странами Европы, Центральной и Восточной Азии, находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В сентябре 2018 года проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

"Заседания штаба по реализации соглашения и строительству объекта мы проводим регулярно. Обсуждаем все вопросы, связанные со строительством, организацией и производством работ, вопросы оформления различных документов, оказания поддержки со стороны областного Правительства, муниципальных образований, решением вопросов с федеральными ведомствами. Работы на объекте ведутся достаточно интенсивно, — подчеркнул первый вице-губернатор. — Сегодня мы обсудим вопросы финансирования, которое с нашей стороны осуществляется даже с неким опережением графика. Правительство региона крайне ответственно относится к исполнению взятых на себя обязательств. Они зафиксированы в нормативно-правовой базе и отражены в бюджете Самарской области".

О текущем статусе финансировансирования проекта и рассказала и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ольга Приходько. Она сообщила, что общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд руб., в том числе за счет капитального гранта — 11,5 млрд рублей.

Напомним, что значимый для региона и страны проект предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе мостового перехода через р. Волгу — 3,75 км.

В настоящее время реализация проекта идет с опережением графика. На всех этапах строительства объекта приступили к устройству слоев дорожной одежды. На втором и третьем этапах началось возведение мостов и путепроводов. Ведутся работы по защите грунтов при помощи бентонитовых матов в соответствии с особой технологией гидроизоляции.