Работы по строительству моста через Волгу у Климовки идут с опережением графика

В пятницу, 21 мая, в правительстве региона состоялось совещание по реализации концессионного соглашения строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу.
Масштабный проект, важный для развития транспортной инфраструктуры страны и региона, укрепления экономических связей между Россией и странами Европы, Центральной и Восточной Азии, находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
В сентябре 2018 года проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
"Заседания штаба по реализации соглашения и строительству объекта мы проводим регулярно. Обсуждаем все вопросы, связанные со строительством, организацией и производством работ, вопросы оформления различных документов, оказания поддержки со стороны областного Правительства, муниципальных образований, решением вопросов с федеральными ведомствами. Работы на объекте ведутся достаточно интенсивно, — подчеркнул первый вице-губернатор. — Сегодня мы обсудим вопросы финансирования, которое с нашей стороны осуществляется даже с неким опережением графика. Правительство региона крайне ответственно относится к исполнению взятых на себя обязательств. Они зафиксированы в нормативно-правовой базе и отражены в бюджете Самарской области".
О текущем статусе финансировансирования проекта и рассказала и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ольга Приходько. Она сообщила, что общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд руб., в том числе за счет капитального гранта — 11,5 млрд рублей.
Напомним, что значимый для региона и страны проект предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе мостового перехода через р. Волгу — 3,75 км.
В настоящее время реализация проекта идет с опережением графика. На всех этапах строительства объекта приступили к устройству слоев дорожной одежды. На втором и третьем этапах началось возведение мостов и путепроводов. Ведутся работы по защите грунтов при помощи бентонитовых матов в соответствии с особой технологией гидроизоляции.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.