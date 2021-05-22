Судебные приставы предложили самарцам купить "за копейки" арестованные квартиры

В июне можно будет приобрести на торгах арестованное судебными приставами имущество, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Торги пройдут 2,7 и 16 июня в 10:00 на электронной торговой площадке ООО "ВЭТП". На них все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество: квартиру в г. Самаре на ул. Гастелло с начальной ценной в 1 млн рублей, комнату на ул. Ялтинской со стартовой ценой в 425 тыс. рублей или квартиру в пос. Стройкерамика на ул. Веры Ершовой с начальной ценой в 1,15 млн рублей.

Также приставы сообщают о нескольких нежилых помещениях, выставленных на торги. Среди них — несколько комнат общей площадью 164 кв метра на ул. Степана Разина, офисное помещение в 217 кв метров на ул. Лейтенанта Шмидта и нежилое помещение в 373,7 кв метров на ул. Самарской.

В списке лотов есть и автомобили: NIVA Chevrolet 2014 г. за 325 тыс. рублей, Lada Priora 2011 г. за 190 тысяч рублей или LAND ROVER 2015 года за 2,83 млн рублей.

"Среди лотов также есть и цилиндрическая емкость из нержавеющей стали диаметром в 3,5 м и высотой почти 12 м. Начальная стоимость данного лота — 2,3 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.

Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе "Сервисы", вкладка "Извещения о проведении публичных торгов". Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.