Судебные приставы предложили самарцам купить "за копейки" арестованные квартиры

В июне можно будет приобрести на торгах арестованное судебными приставами имущество, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Торги пройдут 2,7 и 16 июня в 10:00 на электронной торговой площадке ООО "ВЭТП". На них все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество: квартиру в г. Самаре на ул. Гастелло с начальной ценной в 1 млн рублей, комнату на ул. Ялтинской со стартовой ценой в 425 тыс. рублей или квартиру в пос. Стройкерамика на ул. Веры Ершовой с начальной ценой в 1,15 млн рублей.
Также приставы сообщают о нескольких нежилых помещениях, выставленных на торги. Среди них — несколько комнат общей площадью 164 кв метра на ул. Степана Разина, офисное помещение в 217 кв метров на ул. Лейтенанта Шмидта и нежилое помещение в 373,7 кв метров на ул. Самарской.
В списке лотов есть и автомобили: NIVA Chevrolet 2014 г. за 325 тыс. рублей, Lada Priora 2011 г. за 190 тысяч рублей или LAND ROVER 2015 года за 2,83 млн рублей.
"Среди лотов также есть и цилиндрическая емкость из нержавеющей стали диаметром в 3,5 м и высотой почти 12 м. Начальная стоимость данного лота — 2,3 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.
Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе "Сервисы", вкладка "Извещения о проведении публичных торгов". Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет