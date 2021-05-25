В "Художественном" покажут якутский хоррор

27 мая в 19.00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" в рубрике "Региональное кино. Якутский кинематограф" приглашает на премьеру картины "Иччи" (16+).
"Иччи" — мистический хоррор, второй полнометражный фильм режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн.
Тандем режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн стал известен после выхода на экраны российских кинотеатров фильма "Мой убийца". Детективный нуар, снятый в Якутии, вошел в лонг-лист премии "Золотой глобус".
Фильм "Иччи" снимали в 2018 году в поселке Тит-Ары. Бюджет картины составил 26 миллионов рублей.
Много лет назад на этих землях произошла страшная трагедия, и люди покинули их в страхе. Молодая семья оказалась здесь случайно. Ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. Как противостоять демонической силе? Как задобрить Иччи?
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?