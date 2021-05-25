В "Художественном" покажут якутский хоррор

27 мая в 19.00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" в рубрике "Региональное кино. Якутский кинематограф" приглашает на премьеру картины "Иччи" (16+).

"Иччи" — мистический хоррор, второй полнометражный фильм режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн.

Тандем режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн стал известен после выхода на экраны российских кинотеатров фильма "Мой убийца". Детективный нуар, снятый в Якутии, вошел в лонг-лист премии "Золотой глобус".

Фильм "Иччи" снимали в 2018 году в поселке Тит-Ары. Бюджет картины составил 26 миллионов рублей.

Много лет назад на этих землях произошла страшная трагедия, и люди покинули их в страхе. Молодая семья оказалась здесь случайно. Ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. Как противостоять демонической силе? Как задобрить Иччи?