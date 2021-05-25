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Кино Культура

В "Художественном" покажут якутский хоррор

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 мая в 19.00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" в рубрике "Региональное кино. Якутский кинематограф" приглашает на премьеру картины "Иччи" (16+).

"Иччи" — мистический хоррор, второй полнометражный фильм режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн.

Тандем режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн стал известен после выхода на экраны российских кинотеатров фильма "Мой убийца". Детективный нуар, снятый в Якутии, вошел в лонг-лист премии "Золотой глобус".

Фильм "Иччи" снимали в 2018 году в поселке Тит-Ары. Бюджет картины составил 26 миллионов рублей.

Много лет назад на этих землях произошла страшная трагедия, и люди покинули их в страхе. Молодая семья оказалась здесь случайно. Ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. Как противостоять демонической силе? Как задобрить Иччи?

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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