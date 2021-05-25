Губернатор потребовал усилить контроль соблюдения запретов в пожароопасный период

Дмитрий Азаров потребовал усилить контроль соблюдения запретов в пожароопасный период. Эту задачу губернатор Самарской области поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств во вторник, 25 мая.

Как сообщил и.о. руководителя ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, в регионе с начала года произошло 1736 природных пожаров, тогда как за аналогичный период 2020 года насчитывалось 1294 природных пожара.

Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов, руководителей профильных министерств и ведомств быть особо внимательными в пожароопасный период, применять превентивные меры, ежедневно мониторить ситуацию, чтобы не допустить повторения печальных сценариев распространения лесных пожаров, как в других субъектах.

"Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период. Погодные условия сложились уникальные, и тревог много. С главами муниципальных районов и уполномоченными подразделениями прошу отрабатывать в режиме постоянных оперативных совещаний. И контроль важен на местах. Во многих случаях возгораний явно допущены нарушения техники безопасности и запретов в пожароопасный период", - обратился губернатор к участникам совещания.

Глава региона поручил уделить особое внимание случаям несоблюдения требований техники безопасности на предприятиях, которые приводили к возгораниям и гибели людей. Он поручил руководителям муниципалитетов проработать этот вопрос с компаниями, которые занимаются обслуживанием электросистем, противопожарных систем и техники на предприятиях.