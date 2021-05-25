АО "Транснефть-Приволга" завершило модернизацию аналитической лаборатории в Самарской области

Завершена модернизация аналитической лаборатории Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга".

Строительство нового здания лаборатории велось с апреля 2020 года на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Самарской области в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель - модернизация производственной инфраструктуры станции в соответствии с требованиями технических регламентов, промышленной и экологической безопасности.

Прежнее здание лаборатории, использовавшееся с 1970-х годов, по своей площади и параметрам перестало соответствовать современным требованиям. После перемещения лаборатории в другое здание ее площадь увеличилась почти в два раза - до 452,9 кв. метра. В лаборатории предусмотрены специализированные помещения для проведения периодических и приемо-сдаточных испытаний, хроматографических методов исследований, склад для хранения арбитражных проб. Здание оснащено современными системами приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата в соответствии с требованиями охраны труда и стандартами промышленной безопасности.

Необходимость строительства нового здания была обусловлена также расширением линейки методов, применяемых для контроля показателей качества нефти, и, соответственно, увеличением количества испытательного оборудования. Для аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ было приобретено 89 единиц новых приборов. В их числе - высокоточные анализаторы для определения содержания органических хлоридов, сероводорода и метил-, этилмеркаптанов и дополнительное оборудование для определения давления насыщенных паров, плотности и фракционного состава нефти, в соответствии требованиям ГОСТ.

Аналитическая лаборатория ЛПДС "Кротовка" выполняет анализ нефти по 11 показателям качества и обеспечивает непрерывный контроль за качеством нефти, транспортируемой по нефтепроводам АО "- Приволга", а также контроль процессов компаундирования. В штате лаборатории - начальник лаборатории, инженер-химик и 19 лаборантов химического анализа.

До конца текущего года все новые приборы будут подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть". Программное обеспечение приборов позволит проводить обработку, отображение, хранение и передачу результатов измерений на внешние устройства и носители информации.

На третий квартал 2021 года запланировано расширение области аккредитации обновленной лаборатории.