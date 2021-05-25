16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"РИТЭК" эксплуатировал нефтепроводы в ХМАО без разрешения Испанская Repsol выходит из СП, контролирующего самарское "Санеко" "Роснефть" учредила компанию "Самаранефть" Главгосэкспертиза одобрила строительство камеры приема средств очистки на объекте АО "Транснефть-Приволга" в Волгоградской области Эффективность процессов бурения и новые "зеленые" технологии обсудили на дискуссионном форуме НКНП в Самаре

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило модернизацию аналитической лаборатории в Самарской области

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Завершена модернизация аналитической лаборатории Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительство нового здания лаборатории велось с апреля 2020 года на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Самарской области в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель - модернизация производственной инфраструктуры станции в соответствии с требованиями технических регламентов, промышленной и экологической безопасности.

Прежнее здание лаборатории, использовавшееся с 1970-х годов, по своей площади и параметрам перестало соответствовать современным требованиям. После перемещения лаборатории в другое здание ее площадь увеличилась почти в два раза - до 452,9 кв. метра. В лаборатории предусмотрены специализированные помещения для проведения периодических и приемо-сдаточных испытаний, хроматографических методов исследований, склад для хранения арбитражных проб. Здание оснащено современными системами приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата в соответствии с требованиями охраны труда и стандартами промышленной безопасности.

Необходимость строительства нового здания была обусловлена также расширением линейки методов, применяемых для контроля показателей качества нефти, и, соответственно, увеличением количества испытательного оборудования. Для аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ было приобретено 89 единиц новых приборов. В их числе - высокоточные анализаторы для определения содержания органических хлоридов, сероводорода и метил-, этилмеркаптанов и дополнительное оборудование для определения давления насыщенных паров, плотности и фракционного состава нефти, в соответствии требованиям ГОСТ.

Аналитическая лаборатория ЛПДС "Кротовка" выполняет анализ нефти по 11 показателям качества и обеспечивает непрерывный контроль за качеством нефти, транспортируемой по нефтепроводам АО "- Приволга", а также контроль процессов компаундирования. В штате лаборатории - начальник лаборатории, инженер-химик и 19 лаборантов химического анализа.

До конца текущего года все новые приборы будут подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть". Программное обеспечение приборов позволит проводить обработку, отображение, хранение и передачу результатов измерений на внешние устройства и носители информации.

На третий квартал 2021 года запланировано расширение области аккредитации обновленной лаборатории.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6