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Банк "Открытие": до заседания ОПЕК+ цены на нефть марки Брент останутся в диапазоне 65-70 долларов за баррель

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе волатильность нефти была существенной: рост в начале недели на коррекции доллара из-за неожиданно высоких данных по американской инфляции и опасений ужесточения денежно-кредитной политики сменился падением на фоне продолжения короновирусной истории и возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Далее — снова рост на прогнозах плохой погоды в Мексиканском заливе.

Иран может возобновить экспорт нефти с июля 2021 г. в случае снятия американских санкций. Дополнительный объем может составить от 1 до 2 миллионов баррелей в день. Азиатские и европейские покупатели уже высказали заинтересованность в поставках. При этом ОПЕК+ может компенсировать иранские поставки, отложив на несколько месяцев увеличение собственной добычи во 2 половине 2021 г. Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 1 июня 2021 г., и вопрос иранского экспорта в любом случае будет принят во внимание.

На снижение распространения коронавируса в странах после вакцинации около 60% населения сделана большая ставка. Снижение заболеваемости будет приводить к снятию ограничений на перемещения и росту спроса на нефтепродукты. В ряде стран действительно отмечается позитивная динамика заболевших (Израиль, Великобритания). Но некоторые вакцины оказались малоэффективными. Рост заболеваемости наблюдается в странах, которые в значительной степени уже привиты китайскими вакцинами: это Чили, Уругвай, а также Байхрейн и Сейшелы, где удалось вакцинировать более 50% населения. Заболеваемость в Байхрейне достигла нового рекорда, а в Уругвае находится на уровне 97% от рекордной. Байхрейн и ОАЭ уже приняли решение о проведении вакцинации населения третьей прививкой, но уже от другого производителя.

Поддержать цены на нефть на следующей неделе может сезон ураганов в Атлантике, который наступает в конце мая — июне, и может оказать негативное влияние на добычу и переработку нефти в США, а также на экспорт с терминалов Мексиканского залива. По оценке Refinitiv текущий сезон ураганов будет менее активным, чем в прошлом году, но количество штормов, перерастающих в ураганы, окажется выше среднего за последние 5 лет уровня.

Достаточно высокие цены на нефть все-таки приводят к росту буровых установок в США, хотя и скромными темпами. По состоянию на 21 мая 2021 г. количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы до 356 единиц, количество газовых установок упало на 1 единицу, достигнув 99 единиц. Прирост бурения в основном произошел в штате Оклахома. Количество пробуренных скважин в США в мае выросло до 452 единиц против 436 единиц в апреле и минимума в 249 единиц, наблюдавшегося в августе 2020 г. По предварительным данным EIA, добыча нефти в США в мае составляет 11,0 млн баррелей в сутки.

Слабый доллар, ожидание заседания ОПЕК+ и вера в его балансирующую силу скорее всего удержат цены на нефть марки Брент в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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