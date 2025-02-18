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ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России.

Пенсионерам, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ, банк в качестве дополнительной поддержки разово начислит две тысячи рублей. Для этого достаточно в период с 1 марта по 31 августа включительно впервые получить на пенсионную карту ПСБ, социальную карту "Для Своих" или дебетовую карту "Твой кешбэк" пенсионную выплату.

Оформить перевод пенсии на карту ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на Госуслугах, а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальное управление Социального фонда России. Две тысячи рублей от ПСБ поступят на счет в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка.

"Люди старшего поколения взвешенно подходят к выбору товаров и услуг, которыми пользуются, в том числе — банковских карт для получения пенсии. С учетом потребностей и привычек клиентов старшего поколения мы предлагаем им простые, удобные и выгодные финансовые продукты для решения повседневных вопросов. Платежные карты ПСБ — комплексный продукт с набором важных сервисов, таких как быстрые платежи и переводы, скидки от партнеров, снятие наличных без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ или в банкоматах банков-партнеров. В рамках приветственной акции мы предложили людям старшего поколения дополнительную поддержку при переводе пенсии в ПСБ", — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.

* Выплата вознаграждения участнику акции "Бонус к пенсии" осуществляется при условии получения пенсии от Социального Фонда России (СФР), участником на счет карты в период с 01.03.2025 по 31.08.2025 гг. В акции участвуют держатели карт: Пенсионная карта ПСБ, дебетовая карта "Твой кешбэк", социальная карта для граждан новых субъектов РФ "Для Своих". В акции учитываются выплаты СФР от 7 500Р. Выплата Вознаграждения осуществляется один раз за период акции, в месяце, следующем за месяцем получения первого зачисления пенсии. Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии, и при наличии у участника акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета карты, на который произошло получение пенсии. Сумма выплаты вознаграждения составляет не более 2 000 (двух тысяч) рублей каждому участнику, получившему пенсию из СФР. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

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Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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