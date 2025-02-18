ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России.

Пенсионерам, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ, банк в качестве дополнительной поддержки разово начислит две тысячи рублей. Для этого достаточно в период с 1 марта по 31 августа включительно впервые получить на пенсионную карту ПСБ, социальную карту "Для Своих" или дебетовую карту "Твой кешбэк" пенсионную выплату.

Оформить перевод пенсии на карту ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на Госуслугах, а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальное управление Социального фонда России. Две тысячи рублей от ПСБ поступят на счет в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка.

"Люди старшего поколения взвешенно подходят к выбору товаров и услуг, которыми пользуются, в том числе — банковских карт для получения пенсии. С учетом потребностей и привычек клиентов старшего поколения мы предлагаем им простые, удобные и выгодные финансовые продукты для решения повседневных вопросов. Платежные карты ПСБ — комплексный продукт с набором важных сервисов, таких как быстрые платежи и переводы, скидки от партнеров, снятие наличных без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ или в банкоматах банков-партнеров. В рамках приветственной акции мы предложили людям старшего поколения дополнительную поддержку при переводе пенсии в ПСБ", — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.