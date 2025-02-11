ПСБ увеличил до 5 млн рублей лимит снятия наличных по корпоративной карте

ПСБ увеличил ежемесячный лимит на снятие наличных с корпоративной дебетовой карты Business* (Бизнес)* более чем в полтора раза — с 3 до 5 млн рублей. Суточных ограничений по карте нет, поэтому клиент на свое усмотрение может снять всю сумму одной транзакцией либо использовать лимит частями по мере необходимости.

"Мы видим, что опция снятия наличных без ограничения в рамках дня очень востребована у наших клиентов, и именно за это они ценят корпоративную дебетовую карту ПСБ. Увеличивая лимит снятия наличных, мы предоставляем нашим клиентам возможность значительно расширить их платежный функционал при расчетах за товары и услуги, — говорит Наталья Кошелева, начальник управления транзакционного бизнеса ПСБ. — Несмотря на преимущества безналичных платежей, на отдельные категории расходов предприятиям по-прежнему нужны наличные, например, для оплаты услуг перевозчиков, курьеров, проведения мелких ремонтных работ, выдачи подотчетных средств и прочего. Корпоративная карта ПСБ позволяет руководителю и сотрудникам снимать и использовать необходимые суммы со счета компании в режиме 24/7 и без необходимости обращаться в кассу банка".

При этом внести средства на счет организации также можно с помощью корпоративной карты через банкомат, что, помимо удобства и экономии времени, позволяет сокращать расходы на инкассацию.

Операции по снятию и внесению наличных доступны в банкоматах ПСБ и банков-партнеров по всей России. При использовании корпоративной карты устройства самообслуживания ПСБ предлагают клиенту указать назначение проведенной операции. Например, "хозяйственные нужды", "выплата сотрудникам", "внесение собственных средств", "инкассация" и т. д. Выбранные держателем карты назначения банк отражает в выписке по счету компании, что существенно упрощает бухгалтерию и документооборот организации.