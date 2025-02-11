ПСБ увеличил до 5 млн рублей лимит снятия наличных по корпоративной карте

ПСБ увеличил ежемесячный лимит на снятие наличных с корпоративной дебетовой карты Business* (Бизнес)* более чем в полтора раза — с 3 до 5 млн рублей. Суточных ограничений по карте нет, поэтому клиент на свое усмотрение может снять всю сумму одной транзакцией либо использовать лимит частями по мере необходимости.
"Мы видим, что опция снятия наличных без ограничения в рамках дня очень востребована у наших клиентов, и именно за это они ценят корпоративную дебетовую карту ПСБ. Увеличивая лимит снятия наличных, мы предоставляем нашим клиентам возможность значительно расширить их платежный функционал при расчетах за товары и услуги, — говорит Наталья Кошелева, начальник управления транзакционного бизнеса ПСБ. — Несмотря на преимущества безналичных платежей, на отдельные категории расходов предприятиям по-прежнему нужны наличные, например, для оплаты услуг перевозчиков, курьеров, проведения мелких ремонтных работ, выдачи подотчетных средств и прочего. Корпоративная карта ПСБ позволяет руководителю и сотрудникам снимать и использовать необходимые суммы со счета компании в режиме 24/7 и без необходимости обращаться в кассу банка".
При этом внести средства на счет организации также можно с помощью корпоративной карты через банкомат, что, помимо удобства и экономии времени, позволяет сокращать расходы на инкассацию.
Операции по снятию и внесению наличных доступны в банкоматах ПСБ и банков-партнеров по всей России. При использовании корпоративной карты устройства самообслуживания ПСБ предлагают клиенту указать назначение проведенной операции. Например, "хозяйственные нужды", "выплата сотрудникам", "внесение собственных средств", "инкассация" и т. д. Выбранные держателем карты назначения банк отражает в выписке по счету компании, что существенно упрощает бухгалтерию и документооборот организации.
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*Комиссия за обслуживание цифровой карты мир Business — 0 ₽, пластиковой карты МИР Business (именная и неименная) 0 ₽ — при сумме покупок от 20 000 ₽ в календарный месяц или 199 ₽ — при сумме покупок менее 20 000 ₽ календарный месяц. Комиссия за снятие наличных в банкоматах любых банков в месяц: до 50 000 ₽ (вкл.) — 0%, от 50 000,01 ₽ до 150 000 ₽ (вкл.) — 1%, от 150 000,01 ₽ до 650 000 ₽ (вкл.) — 2%, от 650 000,01 ₽— 3% от суммы. Внесение наличных 0% — до 1 000 000 ₽ (вкл.) и 0,15% — от 1 000 000,01 ₽ в банкоматах ПАО "Промсвязьбанк", 0% — до 300 000 ₽ (вкл.) и 0,5% — от 300 000,01 ₽ в банкоматах банков-партнеров. Условия актуальны для карт, выданных после 29.04.2022. Подробнее — на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.