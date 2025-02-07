СберИнвестиции: в начале года по чистому притоку средств лидируют облигации

В январе инвесторы активно покупали ценные бумаги — общий объём покупок за вычетом продаж оказался на 3 млрд больше, чем в первом месяце 2024 года. Наибольший рост популярности за месяц показали ОФЗ и акции, сместив с лидирующих позиций фонды денежного рынка. Об этом рассказали эксперты СберИнвестиций, изучив, как клиенты брокера начали 2025 год.

В этом январе к СберИнвестициям присоединились почти в 3 раза больше человек, чем в первый месяц 2024 года. Приток средств на брокерские счета превысил показатель прошлого января на 12 млрд рублей.

В январе облигации стали лидером по чистому притоку средств клиентов СберИнвестиций — он составил 15 млрд рублей. Хотя это всего на 1 млрд рублей больше, чем в декабре, доля облигаций в общем объёме нетто-покупок за месяц выросла с 17 до 59%. Среди них существенно выросла доля ОФЗ — с 1% до 16%. Это связано с тем, что инвесторы пытаются зафиксировать рекордно высокие ставки по облигациям в ожидании разворота на долговом рынке.

Ещё одна тенденция начала года — рост популярности акций. Если в декабре инвесторы продавали акции активнее, чем покупали, в январе нетто-покупки достигли почти 4 млрд рублей. Это 15% от всех средств, которые в январе вложили клиенты брокера Сбера, за вычетом выводов. Фаворитами стали акции X5, Роснефти, ИнтерРАО, Магнита и Транснефти. А наибольшую часть в портфелях клиентов по объёму активов занимают Сбер, "Газпром" и "Лукойл".

"Мы видим, что в начале года инвесторы переключили фокус внимания на ОФЗ и акции. Тем не менее вряд ли можно говорить о значительном снижении интереса к фондам денежного рынка — инвесторы продали только восьмую часть того, что вложили в декабре. Это связано с тем, что в течение прошлого года такие фонды выбирали инвесторы в том числе с высоким риск-профилем, потому что рынок акций показывал отрицательную динамику. Сейчас, когда появились перспективы роста, они переложили часть своих средств в акции", — отметила директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.