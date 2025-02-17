Выбирают по интересам: сколько жителей Поволжья используют подписку СберПрайм

По оценкам экспертов, рынок подписок в России в ближайшие годы продолжит расти, и драйверами этого роста станут персонализация и мультисервисность. Одной из мультисервисных подписок на рынке является подписка одного из крупнейшего банка — СберПрайм. По данным пресс-службы на конец января 2025 года подписку СберПрайм активно используют более 1,5 млн жителей Поволжья. Причем 62% предпочли подключить её стандартный формат, 27% стали пользователями СберПрайм Старт, а 11% — СберПрайм+.
По словам заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка Аллы Косоуховой, данная подписка может помочь экономить — подписчик платит за единый доступ к сервисам существенно меньше, чем при использовании каждого продукта по отдельности. "Подписка СберПрайм включает в себя разнообразные форматы использования, поэтому каждый житель Поволжья может выбрать то, что будет наиболее соответствовать его интересам и потребностям", — отмечается в сообщении.
По данным банка в Поволжье, наибольшее число активных пользователей СберПрайм проживает в Самарской области — всего около 450 тыс. человек. В Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областях активно используют подписку примерно равное количество жителей — более 252 тыс., 239 тыс. и 237 тыс. человек, соответственно. А в Пензенской, Ульяновской и Астраханской области сейчас проживают в среднем по 133 тыс. активных пользователей СберПрайм.
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