Автомобилистка из Тольятти уничтожила дорожный знак

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Во вторник, 18 февраля, в Тольятти в ДТП попала пожилая автомобилистка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области