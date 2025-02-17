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НОВИКОМ принял участие в слетах молодежи предприятий ОДК

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех продолжает активно поддерживать кадровый потенциал отечественной промышленности. В рамках этой миссии НОВИКОМ принял участие в молодежных слетах Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В Омске сотрудники банка выступили членами жюри на мероприятии филиала ПАО "ОДК-Сатурн"-ОМКБ, а в Самаре — включились в соревнования на слете ПАО "ОДК-Кузнецов".

Фото: предоставлено Новикомбанком

VIII Слет молодежи "ОДК-Сатурн" собрал в Омске команды из различных подразделений компании. Участники соревновались не только в традиционных, но и в нестандартных дисциплинах, таких как интеллектуальный кросс и ночное спортивное ориентирование. По итогам конкурсной программы представители НОВИКОМа вручили победителям призы и подарки, отметив высокий уровень подготовки молодых специалистов.

"НОВИКОМ и филиал ПАО "ОДК-Сатурн"-ОМКБ связывает многолетнее партнерство. А подобные мероприятия его только укрепляют. Общение помогает получить обратную связь от наших клиентов, а значит совершенствовать розничные продукты, предлагая более выгодные финансовые решения", — отметил управляющий дополнительного офиса НОВИКОМа в Омске Виталий Голышенко.

В Самаре соревнования объединили молодых инженеров ПАО "ОДК-Кузнецов", а сотрудники местного офиса НОВИКОМа присоединились к одной из шестнадцати команд. Представители банка также приняли участие в церемонии награждения, отметив победителей призами и подарками.

"НОВИКОМ уделяет большое внимание поддержке молодых специалистов. Такие мероприятия позволяют не только укреплять командный дух, но и мотивировать молодых специалистов к профессиональному развитию и долгосрочной работе на ведущем предприятии региона", — заявил управляющий офисом банка в Самаре Игорь Егоров.

НОВИКОМ рассматривает поддержку молодежных инициатив как важный элемент своей стратегии. Предлагая специалистам выгодные финансовые продукты и стимулируя их профессиональный рост с помощью программы "Развитие", НОВИКОМ вносит вклад в формирование устойчивой преемственности поколений инженеров и технологическое лидерство России.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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