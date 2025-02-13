В 2024 году свой бизнес зарегистрировали на треть больше молодых россиян, чем годом ранее

Российские предприниматели в 2024 году открыли 189 тыс. новых ИП и ООО, используя сервис "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета" от дочерней компании Сбера "Деловая среда". Всего за время существования сервиса (с 2018 года) было зарегистрировано 700 тыс. новых предприятий.

Характерно, что в 2024 году 41% новых бизнесов запустили молодые люди до 35 лет, в том числе 14% - от 18 до 25 лет. Мужчины открывали бизнес чаще женщин (57% и 43% соответственно). Больше всего новых предприятий россияне зарегистрировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Башкортостане и Татарстане. Причем в Краснодарском крае этот показатель за год вырос на 21%.

"В 2024 году свой бизнес зарегистрировали на треть больше молодых россиян, чем в 2023-м. Чаще всего в качестве сферы деятельности они выбирали интернет-торговлю. Самым "молодым" регионом по итогам 2024 года оказалась Республика Ингушетия: каждый четвертый бизнес (24%) здесь открыл предприниматель до 25 лет", - сообщил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

В целом среди российских предпринимателей наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.

В Москве из 10 самых популярных направлений бизнеса за прошедший год наибольший прирост по регистрациям показали операции с недвижимым имуществом (+28%), в Санкт-Петербурге - сухопутный и трубопроводный транспорт (+56%). В Алтайском и Приморском краях, Воронежской области и Дагестане лучшая динамика отмечена в строительстве (+68%, 51%, 38% и 31%, соответственно).