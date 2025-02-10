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Вклад НОВИКОМа назвали одним из лучших в России

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вклад НОВИКОМа "Капитал Социальный" вошел в топ-10 депозитов российских банков. Соответствующий рейтинг составило издание Банки.ру, сравнив предложения тридцати кредитных организаций по размещению суммы до 500 тысяч рублей сроком на три месяца.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Капитал" — одна из самых популярных линеек накопительных продуктов НОВИКОМа, который подразумевает выплату процентов в конце срока. Помимо базового вклада, в нее входят "Капитал Premium" для размещения сумм от 3,5 млн рублей и "Капитал Социальный", который обеспечивает повышенную процентную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов банка. Максимальная доходность по последнему составляет 22,4%, минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей.

Как отметили эксперты НОВИКОМа, в данном рейтинге "Капитал Социальный" стал единственным депозитом, максимальная ставка по которому не зависит от многих дополнительных условий. Продукт направлен на максимальную поддержку зарплатных клиентов банка.

"В современных экономических реалиях вклады являются важнейшим инструментом сохранения средств и минимизации инфляционных рисков. Считаю, попадание нашего вклада в топ вполне закономерным. Ведь условия по продуктам банка честные и предсказуемые, что позволяет клиентам свободно выбирать подходящий накопительный сценарий. Наши клиенты ценят такой подход, поэтому размер депозитного портфеля НОВИКОМа из года в год растет", — отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.

Клиентам банка доступны и другие сценарии накопления средств. "Рост" — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — пополняемый вклад с возможностью снятия средств. У каждой линейки есть опция Premium — для вкладов от 3,5 млн рублей. Также в НОВИКОМе действует вклад-флоатер "Рантье", проценты по которому зависят от значения ключевой ставки Банка России.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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