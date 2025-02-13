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НОВИКОМ: сегодня на первый план выходят инструменты господдержки бизнеса

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в конференции "Инструменты поддержки промышленности 2025" в Челябинске. Мероприятие собрало руководителей предприятий малого и среднего бизнеса региона и экспертов отрасли. Центральной темой дискуссии стала доступность инструментов поддержки производственного сектора экономики в современных условиях.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"В условиях текущей денежно-кредитной политики Банка России, направленной на снижение инфляции, предпринимателям очень сложно получать финансирование классическими методами. Поэтому сегодня на первый план выходят инструменты государственной поддержки. НОВИКОМ эффективно комбинирует эти инструменты и собственные льготные программы, чтобы предложить клиенту наиболее выгодные условия. Таким образом, помогая развиваться предприятиям малого и среднего бизнеса, входящим в цепочку кооперации крупных промышленных холдингов, мы вносим вклад в укрепление экономики нашей страны", — заявила управляющий офисом НОВИКОМа в Челябинске Ирина Кудрякова.

При кредитовании компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в НОВИКОМе используется механизм "зонтичного" поручительства, разработанный Корпорацией МСП по поручению Президента России. Этот механизм позволяет привлечь средства предприятиям МСП, не имеющим залога.

Помимо этого, НОВИКОМ предлагает клиентам из сегмента МСП ряд собственных финансовых продуктов и продуктов управления ликвидностью. Это, например, "Кредит на исполнение контракта" с упрощенной процедурой рассмотрения и "НСО с фиксированной ставкой". Последний дает возможность предпринимателям получать дополнительный процент на неснижаемый остаток на расчетном счете.

Еще один востребованный продукт НОВИКОМа — "Экспресс-гарантия", которую можно оформить онлайн. Сервис позволяет получить три вида гарантий: на обеспечение заявки в открытом аукционе (конкурсе), на исполнение обязательств по договору и на обеспечение возврата аванса по заключенному контракту.

В конце прошлого года НОВИКОМ совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой провел собственное мероприятие для бизнес-сообщества региона. На нем предприниматели узнали о мерах государственной и региональной поддержки, позволяющие получать средства по льготным ставкам.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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