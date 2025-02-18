Авторизоваться в веб-версии СберБизнеса предприниматели могут по QR-коду

Пользователям СберБизнеса стало проще входить в веб-версию интернет-банка — теперь сделать это можно по QR-коду. Предпринимателям больше не нужно вспоминать и вводить и пароль. При этом вход в интернет-банк остаётся максимально защищённым и безопасным.
Всё, что нужно предпринимателю, — установленное мобильное приложение СберБизнес (версия от 3.63.0 и выше). QR-код можно считать как обычной камерой смартфона, так и сканером QR-кода в разделе "Профиль" приложения СберБизнес.
"Мобильное приложение СберБизнес — это полноценный рабочий инструмент для российских предпринимателей, который ничем не уступает веб-версии. Однако иногда нужно поработать с информацией на большом экране. На компьютере это удобнее, чем в смартфоне. Ежемесячно в веб-версию интернет-банка совершается не менее 40 млн сессий входа. Поэтому мы организовали вход по QR-коду, чтобы упростить этот процесс. Мы продолжим улучшать наши сервисы, чтобы предпринимателям было максимально удобно и комфортно с ними работать", — рассказала директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Анна Лоевская.
Как показывает статистика, 53% зарегистрированных в СберБизнесе российских предпринимателей ведут бизнес исключительно с помощью мобильного приложения. 47% клиентов пользуются как приложением в смартфоне, так и веб-версией.
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