ВТБ помогает сельхозкомпаниям защититься от колебаний цен на пшеницу

ВТБ закрыл первую сделку по продаже расчетного фьючерса на индекс российской пшеницы. Контракт позволяет зафиксировать стоимость продажи зерна на следующие три месяца и нивелировать влияние изменения цены зерна на выручку компании. Клиент — с ГК "Октябрьское" из Тамбовской области — планирует хеджировать до 50 тысяч тонн пшеницы в квартал.

В текущей рыночной ситуации хеджирование ценовых рисков становится все более востребованным среди клиентов банка. Такие инструменты, как расчетный фьючерс на индекс российской пшеницы, позволяют компаниям повысить рентабельность бизнеса за счет фиксации выгодной цены на продукцию. Клиенты ВТБ получили доступ к данному инструменту с запуска биржевых торгов в 2022 г., и уже активно используют в своей хозяйственной деятельности в совокупности с экспертизой банка.

"Благодаря предоставленной банком ВТБ инфраструктуре мы с комфортом и полной уверенностью вошли в данную сделку. Мы планируем хеджировать через банк до 50 тысяч тонн пшеницы в квартал. Учитывая риск снижения стоимости пшеницы в дальнейшем, сделка по продаже расчетного фьючерса стала для нас оптимальным решением по сохранению выручки компании на прогнозных уровнях", — отметил бенефициар ГК "Октябрьское" Максим Жалнин.

"Выход на рынок новых участников на рынок производных, говорит о росте интереса к операциям хеджирования и востребованности инструментов управления рисками. Это также подтверждает качество и прозрачность биржевого индекса пшеницы, рассчитываемого на основе цен формирующихся в ходе торгов зерновыми на Национальной товарной бирже (НТБ). Мы продолжим дальнейшее развитие товарных бенчмарков на российскую продукцию АПК бенчмарков совместно с участниками рынка", — комментирует директор по развитию бизнеса товарного рынка НТБ Евгений Бурцев.