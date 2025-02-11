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ВТБ открыл после реконструкции офис в Самаре

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре открылся обновленный офис на улице Ново-Садовой, 182 — "Солнечный". В отделении напротив ТЦ "Апельсин" расширили зоны обслуживания, сделали их выделенными для розничных и корпоративных клиентов и увеличили штат специалистов. Ожидается, что количество посетителей увеличится в 1,5 раза.

В отделении юридические лица могут бесплатно зарегистрировать бизнес, получить УКЭП, открыть расчетный счет, а также получить консультации и сопровождение по вопросам внешнеэкономической деятельности, эквайрингу, депозитам, кредитам и другим банковским и небанковским сервисам, включая сопровождение юриста и бухгалтера. Для физических лиц доступны потребительские кредиты, автокредиты, ипотека, вклады, накопительные и инвестиционные продукты, а также кредитные и дебетовые карты.

В обновленном офисе созданы все условия для обслуживания клиентов с ограниченными возможностями. Установлены пандусы и специальные тактильные элементы.

"В Самарской области работают 32 отделения банка. Мы постоянно развиваем нашу сеть для удобства клиентов — открываем новые точки продаж в районах, где мы еще не представлены, меняем на более удобные локации или обновляем уже действующие. Офис "Солнечный" относится к числу самых посещаемых в сети, так как находится рядом с одной из центральных улиц города с высоким трафиком. После реконструкции офис стал просторнее, увеличилось количество специалистов, и мы начали работать по субботам для розничных клиентов. Рассчитываем, что эти изменения позволят нам нарастить ежедневный клиентопоток в отделении в 1,5 раза", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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