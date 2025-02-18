НОВИКОМ выплатил рекордную сумму кешбэка и бонусов

Дочерний банк Госкорпорации Ростех по итогам 2024 года выплатил своим клиентам, зарегистрированным в программах лояльности, 356 млн рублей кешбэка и 278 млн бонусных баллов. Эти суммы стали рекордными для банка.

Как отмечают эксперты, таких результатов удалось достичь благодаря росту клиентской базы, а также сезонному обновлению категорий программы лояльности. Благодаря прозрачности условий и очевидной выгоде "Кешбэк" и "Бонусы" стали настоящей мерой поддержки ключевых клиентов НОВИКОМа — сотрудников предприятий Ростеха. В банке рассчитывают, что в 2025 году средняя сумма выплат по программам лояльности вырастет за счет роста клиентской базы и запуска новых актуальных предложений.

Владельцам социально-платежной карты НОВИКОМа доступны две программы лояльности на выбор — "Кешбэк" или "Бонусы". Они позволяют получать возврат части средств от покупок в виде денег и бонусных баллов соответственно.

Традиционно каждые два месяца банк обновляет категории кешбэка, по которым клиенты могут возвращать от 5% до 25% от стоимости товаров или услуг. Так, с 1 января по 28 февраля 2025 года держателям социально-платежных карт НОВИКОМа с подключенной программой лояльности "Кешбэк" возвращаются 25% от стоимости билетов в кинотеатрах. Кешбэк в размере 5% можно получить за покупки в супермаркетах, аптеках, гостиницах, спортивных магазинах, магазинах детских товаров и в галереях.

Программа "Бонусы" позволяет ежемесячно копить бонусные баллы за оплату покупок. Полученные бонусы можно обменивать на товары и подарочные сертификаты в каталоге на сайте программы.