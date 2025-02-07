16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В каких категориях можно получить максимальный кешбэк: исследование ВТБ СберИнвестиции: в начале года по чистому притоку средств лидируют облигации Вице-президент НОВИКОМа прокомментировал развитие российской авиации на форуме NAIS-2025 НОВИКОМ начал сотрудничество с Гарантийным фондом Республики Чувашия Россельхозбанк увеличивает льготную поддержку аграриев Самарской области

Банки Финансы

В каких категориях можно получить максимальный кешбэк: исследование ВТБ

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным ВТБ, наибольшую сумму кешбэка в 2024 году пользователи программы лояльности получили при покупках в супермаркетах и аптеках. В топ-5 категорий также вошли траты на одежду и обувь, посещение кафе и ресторанов, а также универсальная категория "на все покупки".

В 2024 году клиенты ВТБ заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году. Наиболее заметный рост выплат зафиксирован с мая по декабрь и связан с обновлением программы лояльности — за этот период пользователи получили в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем в виде мультибонусов.

Программой лояльности активно пользовались клиенты из разных регионов России. Самыми активными клиентами стали жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. Среди федеральных округов наибольший кешбэк был зафиксирован на Урале, Северо-Западе и Дальнем Востоке.

"Обновление программы лояльности дало нам новые возможности для привлечения клиентов. Мы начали выплачивать кешбэк рублями и расширили количество категорий — это позволяет пользователям ежемесячно выбирать актуальные категории и эффективно планировать свои расходы. В этом году мы фокусируемся на росте выгоды для каждого клиента и ожидаем, что благодаря новым проектам в 2025 году количество участников программы лояльности увеличится примерно в 2 раза", — отметил Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ.

Также банк прогнозирует, что в 2025 году россияне смогут получить от 400 до 500 млрд рублей кешбэка — это станет рекордным показателем для российских потребителей. В этом году банки усилят конкуренцию и будут повышать размер кешбэка, запускать персональные предложения и создавать партнерские проекты между банками и различными сервисами. Эти меры направлены на увеличение числа клиентов и их вовлечение в использование других банковских продуктов и услуг партнеров.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2