НОВИКОМ в 28 раз увеличил сумму выдач дальневосточной ипотеки

По итогам 2024 года дочерний банк Ростеха рекордно увеличил сумму выдач жилищных кредитов по программам "Дальневосточная ипотека" и "Семейная ипотека". В НОВИКОМе уверены, что ипотека с господдержкой останется драйвером рынка жилищного кредитования и в нынешнем году.

По данным банка, в 2024 году сумма оформленных кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" выросло в 28 раз по сравнению с 2023 годом. Также рекордно увеличились показатели по "Семейной ипотеке": количество выдач в четвертом квартале 2024 года на 50% превысило суммарные результаты предыдущих девяти месяцев. В НОВИКОМе ожидают, что в 2025 году показатели по льготным ипотечным программам будут только расти.

"В условиях текущей денежно-кредитной политики Банка России, направленной на снижение инфляции, ипотека с господдержкой для многих людей остается наиболее доступным способом улучшения жилищных условий. НОВИКОМ, работающий с сотрудниками промышленных предприятий, предлагает наиболее комфортные и прозрачные условия. Мы не повышали первоначальный взнос, оставив его на уровне 20,01%. Также у наших клиентов есть возможность дополнительно снизить ставку благодаря программе "Развитие", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Мотивационная программа "Развитие" разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на укрепление кадрового потенциала отечественной промышленности. Она позволяет высококвалифицированным инженерам, наставникам и другим категориям работников снизить ставку по кредиту в НОВИКОМе.

В начале 2024 года НОВИКОМ, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, начал выдачу льготной ипотеки сотрудникам дальневосточных предприятий ОПК независимо от возраста и семейного положения.

Напомним, что на прошлой неделе Правительство РФ увеличило уровень возмещения банкам по льготным ипотечным программам. В частности, по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок действия льготных ипотечных кредитов уровень возмещения увеличивается до 3 п. п. Уровень возмещения увеличивается до 3,5 п. п. по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство.