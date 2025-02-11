ВТБ подсчитал, сколько могут сэкономить российские семьи при обслуживании в банке

По подсчетам ВТБ, семья из трех человек, которая пользуется "Семейным банком" и программой лояльности, за год может сэкономить 50 тыс. рублей на своих ежедневных тратах.

Сэкономили и стали участниками "Семейного банка" в 2024 году почти 3 млн человек. По подсчетам банка, более 1 млн новых пользователей ежемесячно присоединяются к сервису. По статистике ВТБ, наибольшее количество "семейных" групп формируется с друзьями, дальними родственниками и близкими (53% от всех связок). Следом идут связки с супругами (23%), а также родителями или детьми (19%) и братьями или сестрами (5%).

Большинство клиентов "Семейного банка" — это люди в возрасте 35–45 лет, их 30%. Затем идут пользователи 45–55 лет, их четверть (25%) от всех вовлечённых. Люди в возрасте 25–35 лет составляют 20% клиентов сервиса. Пользователи 55–65 лет занимают долю 19%, а клиенты старше 65 лет — 17% вовлечённых в "Семейный банк".

"Несмотря на то что семейный банкинг в России только начинает свой путь, мы наблюдаем растущий интерес клиентов к семейным программам. Это неудивительно, ведь такие решения не только позволяют управлять финансами совместно, но и обеспечивают значительную экономию. С помощью "Семейного банка" семья может сэкономить 50 тыс. рублей в год — это существенная сумма, которую можно вложить в сбережения, инвестировать или потратить на другие цели. Такие предложения не только помогают экономить, но и укрепляют семейные связи, объединяя близких людей", — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Для максимальной экономии клиентам нужно создать группы в "Семейном банке". Объединившись, семья получает до 10 категорий кешбэка, которые можно распределить между участниками. Например, зарплатному клиенту доступно 4 категории с кешбэком, супругам — еще 3 категории, как и старшему ребенку или другому участнику группы. Также клиенты могут воспользоваться повышенными ставками по вкладам на новые поступления средств, 60 днями бесплатной подписки на ВТБ Плюс, скидками на страхование и услуги ВТБ Мобайл.