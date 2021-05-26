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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудница КНПЗ подтвердила компетенции в региональном этапе WorldSkills Russia

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в самарском региональном этапе конкурса WorldSkills Russia приняли участие 600 студентов колледжей и техникумов. В числе победителей — лаборант химического анализа испытательной лаборатории № 2 ЦЗЛ Куйбышевского НПЗ Виктория Емельянова.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Конкурс WorldSkills Russia проводится раз в два года в разных странах и направлен на повышение престижа рабочих профессий. В нем принимают участие как молодые квалифицированные специалисты и студенты, так и опытные мастера — в качестве наставников.

В 2021 г. на региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia за победу боролись 600 человек в 59 компетенциях. Были представлены самые разные специальности — от традиционных до новейших, например, разработка мобильных приложений.

Лаборант химического анализа ипытательной лаборатории № 2 ЦЗЛ Виктория Емельянова заняла второе место в компетенции "лаборант химического анализа", причем это не первая ее победа на чемпионате WorldSkills — серебро она уже получала в 2019 году.

Виктория совмещает работу на Куйбышевском НПЗ с учебой в Самарском политехническом колледже по направлению "переработка нефти и газа".

"Я несколько раз проходила практику на заводе и обратила внимание на то, как хорошо там отлажены рабочие процессы. К тому же Куйбышевский НПЗ постоянно развивается, а значит, есть куда расти и его сотрудникам", — рассказывает Виктория.

Практика и опыт помогли Виктории победить в конкурсе, так как выполнение ежедневных обязанностей стало отличной подготовкой к испытаниям. По словам девушки, один из пяти конкурсных модулей был посвящен методу определения йодного числа в испытуемом образце, а это как раз анализ, который постоянно проводится в лаборатории.

Впереди у Виктории — корпоративные конкурсы профессионального мастерства Роснефти "Лучший по профессии", где соревноваться ей придется уже не со студентами, а с опытными специалистами.

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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