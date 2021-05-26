Сотрудница КНПЗ подтвердила компетенции в региональном этапе WorldSkills Russia

В этом году в самарском региональном этапе конкурса WorldSkills Russia приняли участие 600 студентов колледжей и техникумов. В числе победителей — лаборант химического анализа испытательной лаборатории № 2 ЦЗЛ Куйбышевского НПЗ Виктория Емельянова.

Конкурс WorldSkills Russia проводится раз в два года в разных странах и направлен на повышение престижа рабочих профессий. В нем принимают участие как молодые квалифицированные специалисты и студенты, так и опытные мастера — в качестве наставников.

В 2021 г. на региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia за победу боролись 600 человек в 59 компетенциях. Были представлены самые разные специальности — от традиционных до новейших, например, разработка мобильных приложений.

Лаборант химического анализа ипытательной лаборатории № 2 ЦЗЛ Виктория Емельянова заняла второе место в компетенции "лаборант химического анализа", причем это не первая ее победа на чемпионате WorldSkills — серебро она уже получала в 2019 году.

Виктория совмещает работу на Куйбышевском НПЗ с учебой в Самарском политехническом колледже по направлению "переработка нефти и газа".

"Я несколько раз проходила практику на заводе и обратила внимание на то, как хорошо там отлажены рабочие процессы. К тому же Куйбышевский НПЗ постоянно развивается, а значит, есть куда расти и его сотрудникам", — рассказывает Виктория.

Практика и опыт помогли Виктории победить в конкурсе, так как выполнение ежедневных обязанностей стало отличной подготовкой к испытаниям. По словам девушки, один из пяти конкурсных модулей был посвящен методу определения йодного числа в испытуемом образце, а это как раз анализ, который постоянно проводится в лаборатории.

Впереди у Виктории — корпоративные конкурсы профессионального мастерства Роснефти "Лучший по профессии", где соревноваться ей придется уже не со студентами, а с опытными специалистами.