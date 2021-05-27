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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре выбрали лучшую трудовую династию

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском академическом театре оперы и балета прошло награждение работников разных отраслей почетными наградами. Лучшей трудовой династией Самарской области стала семья Самойловых, четыре поколения которой работают на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

С 2016 года в Самарской области проводится конкурс "Лучшая трудовая династия". В этом году победителем стала семья Самойловых, чья история насчитывает не одно десятилетие. Ее основатель Михаил Самойлов работал на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе с 1945 года, позже там трудились шестеро его детей, внуки и правнуки - целых четыре поколения.

Семья Самойловых поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и руководство предприятия за высокую оценку их труда: "Мы хотим сказать спасибо за эту награду. Наша династия родилась вместе с заводом в 1945 году, когда наш дед пришел работать на это предприятие. Сейчас наш общий трудовой стаж превышает четыре века. Многие из нас посвятили десятилетия своей жизни честному труду на заводе, и сегодня, когда предприятие модернизируется и развивается, мы гордимся и нашим вкладом в этот процесс".

"По такой династии можно прочитать не просто историю трудового коллектива, но и историю целого города, и даже всего региона", - отметил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

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очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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