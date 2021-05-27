Утром в Самаре 15 человек тушили пожар на ул. Литвинова

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 мая, в 8:39 на ул. Литвинова, 302 "е" в Кировском районе в помещении раздевалки горели вещи и мебель на площади 30 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.