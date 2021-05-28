АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые мероприятия на производственных объектах на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.
В целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности специалисты выполнили плановые работы на технологическом оборудовании четырех производственных объектов. В частности, на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Грачи", "Зимовники" провели вырезку и ремонт запорной арматуры. На НПС "Самара-1" для оптимизации проектных решений и увеличения производительности выполнено переподключение двух магистральных насосных агрегатов с последовательной на параллельную схему работы.
В рамках технического перевооружения емкостей сброса системы сглаживания волн давления (ССВД) на НПС "Екатериновка" специалисты заменили тройник и подключили технологическую задвижку. ССВД производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления и служит для защиты технологического оборудования НПС. Выполненные мероприятия позволят обеспечить исправность оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, и их безопасность для персонала.
Специалисты центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменили два дефектных участка на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Тихорецк. Кроме того, проведены технические мероприятия по повышению эффективности внутритрубной диагностики МН Жирновск - Волгоград. Для производства работ была планово остановлена транспортировка нефти по нефтепроводам на период до 72 часов.
Плановые мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть-Приволга" с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В них были задействованы 211 человек, использовалось свыше 100 единиц техники.
В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и осуществляется в штатном режиме согласно графику.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее