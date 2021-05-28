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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые мероприятия на производственных объектах на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности специалисты выполнили плановые работы на технологическом оборудовании четырех производственных объектов. В частности, на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Грачи", "Зимовники" провели вырезку и ремонт запорной арматуры. На НПС "Самара-1" для оптимизации проектных решений и увеличения производительности выполнено переподключение двух магистральных насосных агрегатов с последовательной на параллельную схему работы.

В рамках технического перевооружения емкостей сброса системы сглаживания волн давления (ССВД) на НПС "Екатериновка" специалисты заменили тройник и подключили технологическую задвижку. ССВД производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления и служит для защиты технологического оборудования НПС. Выполненные мероприятия позволят обеспечить исправность оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, и их безопасность для персонала.

Специалисты центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменили два дефектных участка на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Тихорецк. Кроме того, проведены технические мероприятия по повышению эффективности внутритрубной диагностики МН Жирновск - Волгоград. Для производства работ была планово остановлена транспортировка нефти по нефтепроводам на период до 72 часов.

Плановые мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть-Приволга" с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В них были задействованы 211 человек, использовалось свыше 100 единиц техники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и осуществляется в штатном режиме согласно графику.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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