АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые мероприятия на производственных объектах на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

В целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности специалисты выполнили плановые работы на технологическом оборудовании четырех производственных объектов. В частности, на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Грачи", "Зимовники" провели вырезку и ремонт запорной арматуры. На НПС "Самара-1" для оптимизации проектных решений и увеличения производительности выполнено переподключение двух магистральных насосных агрегатов с последовательной на параллельную схему работы.

В рамках технического перевооружения емкостей сброса системы сглаживания волн давления (ССВД) на НПС "Екатериновка" специалисты заменили тройник и подключили технологическую задвижку. ССВД производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления и служит для защиты технологического оборудования НПС. Выполненные мероприятия позволят обеспечить исправность оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, и их безопасность для персонала.

Специалисты центральной ремонтной службы Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменили два дефектных участка на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Тихорецк. Кроме того, проведены технические мероприятия по повышению эффективности внутритрубной диагностики МН Жирновск - Волгоград. Для производства работ была планово остановлена транспортировка нефти по нефтепроводам на период до 72 часов.

Плановые мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть-Приволга" с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В них были задействованы 211 человек, использовалось свыше 100 единиц техники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и осуществляется в штатном режиме согласно графику.