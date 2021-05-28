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Банки Финансы

Глава ВТБ Андрей Костин назвал приоритеты при регулировании экосистем

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе выступления на пленарной сессии "Банки и их роль в реализации общенационального плана действий" III Съезда Ассоциации банков России президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил о стремительном развитии экосистем и конкуренции банков на "новом поле" небанковских продуктов и отметил, что необходимо создать "одинаковые для всех "правила игры". Глава ВТБ считает, что банковский сектор уже фактически находится на этапе, когда конкурентная борьба идет не только на традиционном "банковском поле", но и на "новом поле" небанковских продуктов и услуг. Это становится возможным благодаря развитию экосистем и платформенных бизнес-моделей.

"Темпы их развития опережают темпы формирования соответствующей нормативно-правовой базы. В условиях "регуляторного зазора" важно как можно быстрее создать одинаковые для всех "правила игры", подключив к этой работе все заинтересованные стороны. Деятельность небанковских организаций по предоставлению платежных, брокерских, кредитных или иных финансовых услуг в рамках экосистем должна регулироваться так же, как регулируются банки. Это исключит недобросовестную конкуренцию и возможность возникновения источников финансовой нестабильности", — сообщил глава ВТБ.

Он отметил, что стремительная цифровизация идет не только в бизнесе, но и в системе государственного управления. Это ставит в центр повестки вопросы регулирования оборота персональных данных.

"Сегодня данные о гражданах страны становятся важнейшим экономическим ресурсом. Анализ и управление ими могут стать мощным нерыночным источником конкурентных преимуществ. Кроме того, концентрация больших объемов чувствительной информации о жизни граждан в одних руках угрожает интересам национальной безопасности страны. Именно поэтому считаю недопустимым, чтобы бесконтрольный доступ к таким данным, например, через технологическое обслуживание работы государственных информационных систем, получали отдельные коммерческие структуры. Опыт США и Китая показывает, что без жесткого регулирования экосистемы и платформы могут злоупотреблять своим положением на рынке. Регуляторы этих стран спохватились и уже приступили к разработке регулирования и активному применению антимонопольного законодательства", — сообщил глава ВТБ. 

Он высказал мнение, что в процессе разработки регулирования экосистем Банку России необходимо руководствоваться следующими приоритетами:  

  • Предотвращение тарифной, технологической, операционной, информационной дискриминации; определение критериев для введения требования об открытой модели в отношении экосистем; 
  • Внедрение обязательных открытых программных интерфейсов, которые не позволяют платформе или экосистеме "привязать" потребителя и поставщика;
  • Регулирование управления данными, включая их защиту, принципы использования внутри экосистемы и за ее периметром, реализацию права клиента на распоряжение своими данными;
  • Допуск национальных поставщиков товаров и услуг к иностранным экосистемам в качестве обязательного условия выхода последних на национальный рынок;
  • Запрет на обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.

Кроме того, отдельное внимание важно уделять сделкам слияния и поглощения с участием доминирующих экосистем и технологических компаний.

"Целесообразно рассмотреть запрет на проведение таких сделок без согласования с ФАС России. Результатом регулирования должно стать не создание барьеров для дальнейшего внедрения инноваций или демотивация отдельных участников рынка, а обеспечение равных конкурентных возможностей внутри финансового сектора, соблюдение интересов потребителей, приоритетов национальной безопасности и рост устойчивости финансово-банковской системы в долгосрочной перспективе", — заявил Андрей Костин.

Гид потребителя

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