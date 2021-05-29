Дмитрий Азаров оценил идеи развития области, предложенные участниками стажировки РАНХиГС

Губернатор Самарской области, член аттестационной комиссии проекта Дмитрий Азаров приехал в Подмосковье, чтобы обсудить проекты участников стажировки РАНХиГС и отобрать наиболее полезные для 63-го региона.

29 мая в Солнечногорске (Московская область) подвели итоги региональной стажировки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ "Мастер государственного управления для руководителей". В рамках нее участники и победители конкурса "Лидеры России" разрабатывали идеи позитивных изменений в регионах и отрабатывали их "на местах", в том числе в Самарской области.

Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подчеркнул, насколько ответственная задача возложена на новых управленцев: "То, что делаете вы в конечном итоге приведет к очень позитивным качественным изменениям в госуправлении в нашей стране и в нашей жизни".

В Самарской области участники программы проходили "практику" в середине марта. Они встретились с Дмитрием Азаров и вместе определили наиболее востребованные направления для проектов. Решено было выработать новые механизмы для привлечения молодых специалистов к работе в регионе. Чтобы полностью погрузиться в тему, 11 участников посетили самарские вузы и ссузы, где пообщались со студентами, а также побывали на крупнейших предприятиях. На основе этого опыта они доработали проекты вместе с командой региона.

По итогам стажировки группа решила создать программу по внедрению инструментов G2 °C маркетинга. Это формат общения власти с молодежью и жителями в целом, основанный на принципах человекоцентричности, о которых говорили в своих посланиях президент страны Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Механизм G2 °C маркетинга должен выявить реальные потребности людей и найти варианты их удовлетворения.

"Вопрос в том, как создать возможности и сделать так, чтобы молодежь могла эффективно об этих возможностях узнавать, — отметил участник стажировки, индивидуальный предприниматель Тимофей Фокин. — Мы постарались соединить две вещи: создание возможностей и эффективную коммуникацию со стороны органов власти".

Команда управленцев предложила и конкретные инструменты для привлечения молодых кадров в регион — это создание мультикампусов, которые позволят получать образование онлайн в лучших вузах страны и мира, а также Единого центра развития талантов.

Дмитрий Азаров одобрил предложения молодых специалистов. "Мы действительно на одной волне. Сразу хочу сказать: то, что предлагает команда, мы уже берем и внедряем, — подчеркнул губернатор. — Вопросы человекоцентричности обозначены президентом страны как главный тренд. В регионе уже реализован проект "Заботливая поликлиника", но мы понимаем, что это только начало работы. Тема заботы о населении должна стать ключевой, связать все сферы. То есть необходимо определить Самарскую область как заботливый регион".

Глава региона подчеркнул, что системная эффективная работа органов власти и ведомств возможна только при организации единой среды. Поэтому в регионе разработана концепция "Самарская область — среда развития талантов и трансформации управления", которая представляет собой портфель проектов.

"Мы уже включили концепцию G2 °C, предложенную командой, в портфель проектов. Уверен, что эта тема актуальна не только для нас, ее возьмут на вооружение другие регионы", — отметил губернатор.

Ранее проекты, разработанные правительством Самарской области и участниками региональной стажировки РАНХиГС, уже находили широкий отклик и были тиражированы на всю страну: именно так произошло с программой модернизации первичного звена здравоохранения.

"Я хотел бы еще раз отметить команду организаторов замечательного проекта платформы "Россия — страна возможностей". Именно благодаря этому проекту, поддержанному президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, кадровый резерв проходит дополнительное обучение и стажировку, — отметил Дмитрий Азаров. — Наш регион всегда гостеприимно встречает "резервистов" — состоявшихся специалистов в своих сферах для того, чтобы они поняли, что такое региональное управление и поработали вместе с нами, с командой управленцев региона над самыми важными задачами, которые ставят перед нами люди".

По итогам защиты все шесть проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии. Дмитрий Азаров подчеркнул, что они содержат полезные и актуальные для всей страны идеи. Им найдут применение и в Самарской области.

"Перестройка системы госуправления с точки зрения принципов человекоцентричности, сохранение в регионе и развитие кадрового потенциала, создание условий для самореализации самых юных граждан Российской Федерации, которые проживают в Самарской области, — вот над этими задачами мы вместе поработали. Мы многое делаем, чтобы эти задачи решить, но наши коллеги, которые приехали в регион, предложили готовые кейсы, методику и методологию, чтобы мы могли оценить и уровень готовности региона, уровень желания молодых людей самореализовываться на самарской земле, и на основе методики создавать треки развития. Я хочу поблагодарить команду участников, она продолжит работать вместе с нами над этими проектами", — акцентировал внимание губернатор.

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул: идеи, предложенные участниками региональной стажировки уже интегрируют в систему развития кадрового потенциала. Также глава региона, который является постоянно действующим членом аттестационной комиссии и наставником конкурса "Лидеры России", отметил, что общение с перспективными и успешными управленцами со всей страны дает возможность отобрать лучшие предложения, которые помогут повысить качество жизни жителей Самарской области.