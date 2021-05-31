На портале "Мой Бизнес 63" начнет работать онлайн-витрина для самозанятых региона

Уже в июне на едином портале господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru начнет работать новый раздел - онлайн-витрина товаров, продукции и услуг самозанятых. Проект реализуется региональным министерством экономического развития инвестиций по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Необходимость появления такого ресурса обсуждалась на личной встрече главы региона с плательщиками налога на профессиональный доход в конце апреля этого года.
"Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных и предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, - это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи. - За прошлый год более чем 40000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно: когда человек работает в рамках закона, мы готовы создавать условия для развития и оказывать поддержку".
В ближайших перспективах - разработка и реализация проекта регионального маркетплейса. Внедрение агрегатора позволит представителям промышленных предприятий и объединений, самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров.
"В то время пока отдельная региональная Интернет-площадка будет находиться на стадии разработки, мы разместим каталог продукции самозанятых на едином портале господдержки бизнеса в регионе mybiz63.ru. Это позволит нам поддержать плательщиков налога на профессиональный доход, создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции. В Самарской области зарегистрировано уже свыше 58 тысяч самозанятых граждан. Столь солидный показатель говорит о стремлении людей работать открыто и легально, о желании развивать свой бизнес-проект, расширять клиентскую базу и сотрудничать с юридическими лицами, а также обращаться за действующими мерами поддержки, которые мы создаем в соответствии с потребностями самозанятых", - рассказал о работе с пользователями нового налогового режима министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Для самозанятых онлайн-витрина - это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень. А для жителей региона - прямой и удобный доступ к каталогу качественных товаров и услуг, производимых и оказываемых самозанятыми Самарского региона.
Разместить информацию на онлайн-витрине смогут самозанятые, зарегистрированные в приложении "Мой налог", ведущие деятельность на территории Самарской области и самостоятельно производящие товары или предоставляющие услуги потребителям.
Чтобы стать участником онлайн-витрины, необходимо заполнить анкету о своем проекте по ссылке и дождаться проверки и обработки заявки.
Найти проект в каталоге самозанятые и потребители смогут, используя фильтры: вся информация удобно размещена по категориям товаров и услуг. О визуальном оформлении, продающем контенте и продвижении единой онлайн-площадки самозанятых среди жителей региона позаботятся опытные администраторы сайта "Мой Бизнес 63". Срок направления заявок для размещения на онлайн-витрине не ограничен - новые проекты будут добавляться в каталог в течение всего года.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html