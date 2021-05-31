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Единый региональный конкурс Самарской области признан одним из лучших в стране

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 мая, были объявлены победители Всероссийского конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления" Минтруда России. Единый региональный конкурс Самарской области признан одним из лучших в стране.

В 2021 году конкурсной комиссией рассмотрено 167 кадровых практик и инициатив со всей России. В итоге определены 8 победителей и 30 призеров конкурса, в числе которых Единый региональный конкурс Самарской области.

"Мы делаем общее дело — развиваем систему управления и нашу страну. Без постоянного поиска новых технологий мы будем стоять на месте, — подчеркнул во время открытия мероприятия Дмитрий Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России. — Для нас очень важно, что в перспективе победители конкурса выступают как площадки для стажировок специалистов кадровых служб. Это необходимо чтобы постоянно обмениваться тем опытом, который есть в регионах и тиражировать лучшие практики".

Напомним, Единый региональный конкурс Самарской области был проведен департаментом кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области в 2020 году. В рамках конкурса выявлялись лучшие кадры и практики в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях. Всего для участия в конкурсе было подано более 60 заявок от участников из разных уголков региона.

"Для проведения конкурса мы выбрали актуальный формат, который ответил вызовам внешней среды: кадровая практика реализована в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Впервые профессиональный конкурс Самарской области был проведен в онлайн режиме, с применением дистанционных цифровых технологий", — отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Регистрация и прием документов в электронном виде происходили на платформе "Кадросфера 2.0". Благодаря этому расширилась география конкурса и увеличилось число его участников. А кроме того электронный формат приема документов оптимизировал процесс регистрации и рассмотрения материалов конкурсантов, обеспечил прозрачность и открытость процедуры оценивания и подсчета голосов.

Единый региональный конкурс позволил выявить лучших сотрудников и дал шанс этим участникам продвинуться по карьерной лестнице. Например, победитель в номинации "Лучший муниципальный служащий" получил повышение, а призер в номинации "Лучший гражданский служащий" продвинулся по карьерной лестнице.

Победители и призеры в номинациях "Лучший гражданский служащий Самарской области", "Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области" и "Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области" получили денежное поощрение. Каждый участник конкурса получил возможность попасть в резерв управленческих кадров Самарской области.

Благодаря конкурсу была создана среда профессионального межведомственного нетворкинга для служащих разного уровня должностей. Такое общение позволяет делиться опытом, помогать в решении трудных задач и создавать совместные проекты для развития региона.

"Единый региональный конкурс Самарской области стал ежегодным! В 2021 году он пройдет под лозунгом: "От управления ресурсами к управлению талантами". Это тот региональный тренд, который соответствует национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов", — поделилась Наталья Баландина. — Главное условие для участия остается неизменным — любите то, что вы делаете, и тогда ваши практики и инициативы будут замечены!"

Отметим, что рамках конкурса была организована выставка кадровых практик, где можно было ознакомиться с лучшими инициативами со всей страны. Среди них была представлена практика Самарской области — Всероссийский форум по государственному управлению "Проектирование госуправления 4.0".

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