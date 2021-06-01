РИТЭК стал единоличным владельцем российско-германского СП в Волгограде

Независимая компания Европы по добыче газа и нефти Wintershall Dea передала "дочке "Лукойла" - самарскому ООО "РИТЭК" - свою долю в ООО СП "Волгодеминойл", сообщается в документах ПАО "Лукойл".

Волгоградское "Волгодеминойл" было совместным предприятием Wintershall Dea и ООО "РИТЭК", которое станет самостоятельно управлять этим обществом. "Передача доли участия в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea, которая предусматривает в России оптимизацию затрат на добычу с акцентом на газовые и газоконденсатные активы", - отмечается в пресс-релизе иностранной компании.