РИТЭК стал единоличным владельцем российско-германского СП в Волгограде

Независимая компания Европы по добыче газа и нефти Wintershall Dea передала "дочке "Лукойла" - самарскому ООО "РИТЭК" - свою долю в ООО СП "Волгодеминойл", сообщается в документах ПАО "Лукойл".
Волгоградское "Волгодеминойл" было совместным предприятием Wintershall Dea и ООО "РИТЭК", которое станет самостоятельно управлять этим обществом. "Передача доли участия в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea, которая предусматривает в России оптимизацию затрат на добычу с акцентом на газовые и газоконденсатные активы", - отмечается в пресс-релизе иностранной компании.
ООО СП "Волгодеминойл" — совместное российско-германское предприятие по добыче углеводородов. Основано в 1992 году как пилотный проект российско-германского сотрудничества. Осуществляет деятельность в 14 районах Волгоградской области и двух районах Саратовской области. Ведет добычу нефти и газа на 12 месторождениях. В марте 2021 г.предприятием была добыта одиннадцатимиллионная тонна нефти.