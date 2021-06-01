16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РИТЭК стал единоличным владельцем российско-германского СП в Волгограде "РИТЭК" эксплуатировал нефтепроводы в ХМАО без разрешения Испанская Repsol выходит из СП, контролирующего самарское "Санеко" "Роснефть" учредила компанию "Самаранефть" Главгосэкспертиза одобрила строительство камеры приема средств очистки на объекте АО "Транснефть-Приволга" в Волгоградской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

РИТЭК стал единоличным владельцем российско-германского СП в Волгограде

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 417
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Независимая компания Европы по добыче газа и нефти Wintershall Dea передала "дочке "Лукойла" - самарскому ООО "РИТЭК" - свою долю в ООО СП "Волгодеминойл", сообщается в документах ПАО "Лукойл".

Фото: Архив «ВН»

Волгоградское "Волгодеминойл" было совместным предприятием Wintershall Dea и ООО "РИТЭК", которое станет самостоятельно управлять этим обществом. "Передача доли участия в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea, которая предусматривает в России оптимизацию затрат на добычу с акцентом на газовые и газоконденсатные активы", - отмечается в пресс-релизе иностранной компании.

ООО СП "Волгодеминойл" — совместное российско-германское предприятие по добыче углеводородов. Основано в 1992 году как пилотный проект российско-германского сотрудничества. Осуществляет деятельность в 14 районах Волгоградской области и двух районах Саратовской области. Ведет добычу нефти и газа на 12 месторождениях. В марте 2021 г.предприятием была добыта одиннадцатимиллионная тонна нефти.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4