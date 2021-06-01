Быстрый и эффективный рекрутинг для малого бизнеса: семь рекомендаций эксперта

По данным Авито Работы, в первом квартале 2021 г. самарские компании получили на 21% больше откликов на вакансии, чем в конце 2020 года. А количество размещенных резюме увеличилось на 13%.

Рост активности соискателей - хороший тренд: для бизнеса это означает, что на рынке много свободных специалистов, готовых к работе. Осталось только нанять тех, кто максимально соответствует требованиям открытых вакансий. И с этим небольшие компании часто испытывают проблемы, поскольку не имеют в штате квалифицированного рекрутера и наймом занимаются "все понемногу".

Руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков рассказывает, как оптимизировать этот процесс.

Важный вопрос, который нужно решить до начала поисков

Работа со свободным графиком сегодня популярна, как никогда. В Самаре работодатели уже оценили преимущества такого формата: в конце 2020 г. количество открытых вакансий со свободным графиком было больше на 70%, чем годом ранее. Да и соискатели не возражают против работы в таком режиме - интересуются подобными предложениями на 34% чаще.

Фриланс охватывает все новые сферы. Сегодня нанять на аутсорс можно практически любого исполнителя, от бухгалтера до грузчика. После завершения сотрудничества обязательно сохраните контакты понравившихся фрилансеров на будущее.

Бизнесу этот тренд только на руку: нанимая фрилансеров, можно существенно сэкономить, ведь платить им нужно только за выполненную работу. Поэтому прежде чем размещать вакансию, важно понять, необходим ли компании человек в штат или можно обратиться к услугам фрилансера.

Милена, компания "Юрист для людей": "Мы давно и успешно работаем с фрилансерами. Многие из них сотрудничают с нами дольше, чем штатные сотрудники. Это удобно обеим сторонам: фрилансер получает возможность работать в удобном для себя графике, а работодатель может сэкономить. Так что если специфика бизнеса позволяет работать с фрилансерами, я советую делать это - по той простой причине, что это выгодно".

1. Место встречи - рекрутинговая платформа

Если в штате компании отсутствует рекрутер и нет возможности нанять такого специалиста на аутсорс, его вполне способна заменить рекрутинговая платформа. Современные сервисы обладают широким функционалом, позволяющим даже людям без опыта найма персонала быстро закрывать вакансии.

Вот лишь неполный перечень доступных инструментов:

● продвижение вакансии: в поисковой выдаче она будет выше предложений других компаний, что увеличивает вероятность того, что соискатели обратят на нее внимание;

● уведомления о новых релевантных резюме: вы сможете оперативно связываться с подходящими кандидатами;

● проведение интервью: прямо на платформе можно общаться с соискателями в удобном формате - в переписке или по видеосвязи (при поиске представителей массовых профессий (грузчиков, официантов, водителей и др.) такого собеседования может оказаться достаточно для принятия решения о найме).

На Авито предложения работодателей ежемесячно просматривают более 18 млн человек, в том числе и соискатели из Самары. Сервисом пользуется половина людей, ищущих работу в Интернете, а резюме в базе 2,5 млн. Так что размещение вакансий на подобных площадках - пожалуй, самый короткий путь к их закрытию.

2. Правильное описание вакансии - половина успеха

На самом деле у увеличения активности соискателей есть две стороны. С одной стороны, работодателям есть из кого выбрать. С другой - можно столкнуться с большим количеством нерелевантных откликов. Минимизировать этот риск помогает правильное описание вакансии.

Хорошее описание отличают:

● четкое и ясное обозначение круга обязанностей;

● достоверное описание условий работы.

Шансы на быструю встречу со "своим" кандидатом повысят реальные фотографии (например, зала ресторана, в котором предстоит работать официанту) и упоминание бонусов: разрешение приводить в офис животных, оплата больничных листов в полном объеме независимо от стажа, корпоративные программы обучения и т.д.

Кстати, статистика, которую предоставляют рекрутинговые платформы, помогает понять, что с описанием вакансии что-то не так. Заподозрить это можно при большом количестве просмотров и маленьком количестве откликов.

3. Дополнительный канал для рекрутинга - соцсети

Чтобы охватить больше кандидатов, наряду с рекрутинговыми платформами можно размещать вакансии в сообществах компании в соцсетях. Можно ограничиться размещением описания вакансии в сообществе (это бесплатно) или потратить немного денег на продвижение публикации - и тогда она будет показана еще большему количеству пользователей, которых она с наибольшей вероятностью сможет заинтересовать.

4. Чем быстрее соискатель получит ответ, тем лучше

По данным Авито Работы, конверсия отклика в полноценный разговор с работодателем напрямую зависит от скорости реакции последнего. Если кандидат получает от компании ответ на отклик не позднее чем через час, вероятность конверсии - 20%, если же ответ приходит моментально - еще выше.

5. К собеседованию нужно готовиться не только кандидатам

Проводите собеседование, только имея на руках подробный список вопросов. И желательно, чтобы хотя бы некоторые из них были открытыми - вряд ли вам удастся понять, подходит ли вам кандидат, если отвечать он будет только "да" или "нет".

Что можно спросить:

● у официанта: "Как вы поступите, если гость захочет уйти, не оплатив счет?"

● у продавца-консультанта: "Как вы будете действовать, если посетитель попытается украсть товар?"

● у водителя такси: "Что вы будете делать, если пассажир начнет вести себя агрессивно?"

Ответы на такие вопросы помогут быстрее принять правильное решение.

6. Онлайн-собеседования экономят время

Технологии позволяют провести собеседование сразу после первого контакта с кандидатом. Выбирайте сервис, который удобен и вам, и соискателю - Skype, Zoom, сервис видеосвязи на рекрутинговой платформе или в соцсети либо любой мессенджер - и не откладывайте беседу в долгий ящик.

Вы можете согласовать время для общения с каждым кандидатом либо предложить им записать видеоответы и посмотреть записи в удобное время.

7. Присутствие на интервью членов команды поможет сделать правильный выбор

И последний совет, касающийся собеседований: проводите их вместе с сотрудниками, с которыми новому человеку предстоит активнее всего взаимодействовать. Это сведет к минимуму риск того, что новичок не впишется в коллектив и атмосфера в нем испортится.

Эти рекомендации помогут повысить эффективность и скорость найма, даже если им занимаются не профильные специалисты. Рекрутинг перестанет быть для вас стрессом, ведь вакансии больше не будут "висеть" незакрытыми неделями и месяцами, а текучка кадров снизится.