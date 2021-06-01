Самарская область открывает концертный тур Алексея Хворостяна "Я служу России"

4 июня в Самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворостяна "Я служу России". Самарский концерт откроет первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого пройдут на площадках Министерства обороны. За 16 дней певец посетит десять военных гарнизонов.

Живой звук, глубокие патриотические тексты новых песен и известные хиты прозвучат в концертных залах Самары, Саратова, Пензы, Рязани, Энгельса, Тольятти, Ульяновска, Тулы, поселках Шиханы и Рощинский. Наряду с новыми авторскими песнями прозвучат песни, которые для многих людей стали негласными гимнами жизни - "Я служу России" и "Падали, но поднимались".

"С культуры начинается абсолютно все, и сегодня, как уже многие начали замечать, она переживает непростые времена, - говорит Алексей Хворостян. - Очень многое позволено, слишком многое забыто и происходит повсеместная подмена понятий. Мы едем в этот тур, несмотря на его патриотическое название, не выкрикивать лозунги, а говорить со зрителем… Говорить о настоящей любви, семье, дружбе и памяти. Я убежден, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм! Большое счастье, что жизнь свела меня с людьми, которые всецело разделяют эти мысли. Спасибо Российскому Союзу промышленников и предпринимателей, спасибо Министерству обороны! Вместе мы сможем многое!"

Большой гастрольный тур Алексея Хворостяна реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны России и Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

График концертов "Я служу России" в Самарской области:

4 июня - г. Самара, ОДО

5 июня - п. Рощинский, Дом офицеров Рощинского гарнизона

7 июня - г. Тольятти, КЦ "Автоград"