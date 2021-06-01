Самарская область открывает концертный тур Алексея Хворостяна "Я служу России"

4 июня в Самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворостяна "Я служу России". Самарский концерт откроет первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого пройдут на площадках Министерства обороны. За 16 дней певец посетит десять военных гарнизонов.
Живой звук, глубокие патриотические тексты новых песен и известные хиты прозвучат в концертных залах Самары, Саратова, Пензы, Рязани, Энгельса, Тольятти, Ульяновска, Тулы, поселках Шиханы и Рощинский. Наряду с новыми авторскими песнями прозвучат песни, которые для многих людей стали негласными гимнами жизни - "Я служу России" и "Падали, но поднимались".
"С культуры начинается абсолютно все, и сегодня, как уже многие начали замечать, она переживает непростые времена, - говорит Алексей Хворостян. - Очень многое позволено, слишком многое забыто и происходит повсеместная подмена понятий. Мы едем в этот тур, несмотря на его патриотическое название, не выкрикивать лозунги, а говорить со зрителем… Говорить о настоящей любви, семье, дружбе и памяти. Я убежден, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм! Большое счастье, что жизнь свела меня с людьми, которые всецело разделяют эти мысли. Спасибо Российскому Союзу промышленников и предпринимателей, спасибо Министерству обороны! Вместе мы сможем многое!"
Большой гастрольный тур Алексея Хворостяна реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны России и Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
График концертов "Я служу России" в Самарской области:
4 июня - г. Самара, ОДО
5 июня - п. Рощинский, Дом офицеров Рощинского гарнизона
7 июня - г. Тольятти, КЦ "Автоград"
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!