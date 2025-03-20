В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности

В среду, 26 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Волжская волна. Есть ли она?" (18+). Размышлениями о самарской музыке и ее ценности поделится журналист и редактор Илья Сульдин.

В истории местной музыки много известных имен и ярких событий. Суперхитовые "Руки вверх" и первый советский рэп, русские Joy Division из Тольятти и самарские "Братья Грим", целая волна инди-поп групп в нулевые и великая "Груша". Но можно ли говорить об уникальном жигулевском звучании и самарском стиле, или это просто отдельные точки на карте культуры? На эти и другие вопросы ответит Илья Сульдин.

Вход свободный.