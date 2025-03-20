В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности

В среду, 26 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Волжская волна. Есть ли она?" (18+). Размышлениями о самарской музыке и ее ценности поделится журналист и редактор Илья Сульдин.
В истории местной музыки много известных имен и ярких событий. Суперхитовые "Руки вверх" и первый советский рэп, русские Joy Division из Тольятти и самарские "Братья Грим", целая волна инди-поп групп в нулевые и великая "Груша". Но можно ли говорить об уникальном жигулевском звучании и самарском стиле, или это просто отдельные точки на карте культуры? На эти и другие вопросы ответит Илья Сульдин.
Вход свободный.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!