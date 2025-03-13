Самарцы требуют отменить концерт Дианы Арбениной

В конце марта в Самаре во Дворце спорта им. Высоцкого состоится концерт Дианы Арбениной. Однако жители города считают, что выступление артиста — нарушение "морально-нравственных ориентиров" и просят отменить мероприятие. Об этом самарцы написали в соцсетях губернатора Вячеслава Федорищева.

"Не давайте повода для дурной славы о Самаре. Концерта Арбениной не должно быть в Самаре", — пишет один из пользователей, а другой сравнивает концерт в областной столице с "по хлеще беспилотников диверсией" (орфография сохранена. — Прим. Волга Ньюс). "Вы можете прислушаться к мнению об Арбениной Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", которые регулярно требуют от губернаторов регионов России запретить проведение ее концертов", — отмечают комментаторы.

Региональный минспорта, в чьем ведении находится площадка, ответил: "Артист планирует тур по России в 2025 г., включая концерт в Самаре 29 марта 2025 г. во Дворце спорта имени Высоцкого. ГАУ СО "Самара Арена", в управлении которого находится объект, проверяет контрагентов через открытые источники, базы ФНС, а также правовые системы, на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и на отсутствие запретов осуществлять публичные выступления. Тексты выступлений артиста не входят в список экстремистских материалов, и сам артист не включен в списки запрещенных организаций.

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения концертов Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО.

"В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья (там концерт намечен а 30 марта. - Прим. Волга Ньюс), с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - , комментировал председатель общероссийской общественной организации "Офицеры России" Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.