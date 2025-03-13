Самарцы требуют отменить концерт Дианы Арбениной

В конце марта в Самаре во Дворце спорта им. Высоцкого состоится концерт Дианы Арбениной. Однако жители города считают, что выступление артиста — нарушение "морально-нравственных ориентиров" и просят отменить мероприятие. Об этом самарцы написали в соцсетях губернатора Вячеслава Федорищева.
"Не давайте повода для дурной славы о Самаре. Концерта Арбениной не должно быть в Самаре", — пишет один из пользователей, а другой сравнивает концерт в областной столице с "по хлеще беспилотников диверсией" (орфография сохранена. — Прим. Волга Ньюс). "Вы можете прислушаться к мнению об Арбениной Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", которые регулярно требуют от губернаторов регионов России запретить проведение ее концертов", — отмечают комментаторы.
Региональный минспорта, в чьем ведении находится площадка, ответил: "Артист планирует тур по России в 2025 г., включая концерт в Самаре 29 марта 2025 г. во Дворце спорта имени Высоцкого. ГАУ СО "Самара Арена", в управлении которого находится объект, проверяет контрагентов через открытые источники, базы ФНС, а также правовые системы, на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и на отсутствие запретов осуществлять публичные выступления. Тексты выступлений артиста не входят в список экстремистских материалов, и сам артист не включен в списки запрещенных организаций.
Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения концертов Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО.
"В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья (там концерт намечен а 30 марта. - Прим. Волга Ньюс), с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - , комментировал председатель общероссийской общественной организации "Офицеры России" Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????