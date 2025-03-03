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Музыка Культура

В Театре оперы и балета вновь исполнят "Ленинградскую" Симфонию № 7 Шостаковича

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 марта, в 18:30, на сцене Театра оперы и балета в очередной раз прозвучит Симфония № 7 "Ленинградская" Д. Д. Шостаковича.

Симфония № 7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича — одно из самых значимых произведений XX века, ставшее символом мужества и стойкости в условиях войны. Композитор, завершив работу над симфонией, оставил на титульном листе партитуры трогательную надпись: "Посвящается городу Ленинграду. Дмитрий Шостакович", а дату завершения — 27.XII.1941 года — он отметил в Куйбышеве, куда были эвакуированы многие культурные учреждения.

Симфония была впервые исполнена 5 марта 1942 г. во Дворце культуры им. Куйбышева оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Для Самарского театра оперы и балета особую гордость представляет тот факт, что именно на нашей сцене произведение прозвучало в оригинальной интерпретации.

Сложно переоценить силу воздействия музыки Шостаковича. Его симфония отражает не только борьбу, но и триумф человеческого духа. Структура произведения, состоящая из четырех частей, иллюстрирует многотрудный путь преодоления зла.

Первая часть, полная мощных, маршевых мотивов, символизирует безжалостную силу разрушения. Однако в музыке второй и третьей частей оживают чувства любви, сострадания и стойкости, которые невозможно уничтожить. В финале симфонии эти чувства не только побеждают, но и открывают двери в светлое будущее, полное надежды.

Фрагменты Седьмой симфонии прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича под управлением дирижера Бориса Бенкогенова. Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет.

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