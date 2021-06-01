Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн поблагодарил избирателей за поддержку своей кандидатуры на предварительном партийном голосовании "Единой России".

Видео опубликовано на официальном сайте народного избранника.

Александр Хинштейн выразил благодарность самарским избирателям, отдавшим ему свои голоса.

"Подведены итоги внутрипартийного голосования праймериз. Я хочу от всего сердца сказать спасибо тем, кто поддержал мою кандидатуру. Более чем 57 тыс. жителей Самарского избирательного округа отдали мне свое предпочтение. Этот результат для меня очень важен и и ко многому обязывает. Я воспринимаю эту победу не только и не столько как оценку моей предыдущей депутатской работы, сколько как аванс на будущее. Конечно, не все и не всегда в наших силах, но я твердо заверяю, что делаю и буду делать все, чтобы никто из моих избирателей не остался "один на один" с проблемами; чтобы та или иная сложная ситуация всегда находила свое разрешение. По крайней мере, я и моя команда будем прикладывать для этого максимум усилий. Огромное спасибо вам за то доверие и поддержку, которую я чувствую в своей работе!" - обратился к избирателям Александр Хинштейн.

Напомним, Александр Хинштейн занял первое место в своем 158-м Самарском избирательном округе, набрав свыше 57 тыс. голосов избирателей. Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов, Хинштейн вышел в лидеры с колоссальным отрывом, опередив конкурентов на 55 тыс. голосов и более.