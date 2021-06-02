МегаФон и НТВ впервые организуют федеральную телетрансляцию в 5G

МегаФон и телекомпании НТВ продемонстрируют возможности работы телеканала с помощью 5G-соединения на Петербургском международном экономическом форуме.

"НТВ стал первым телеканалом в России, который покажет преимущества работы 5G в прямом эфире. В ближайшей перспективе экономика создания контента может измениться в сторону оптимизации затрат и большей вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ в настоящее время может обеспечить полный цикл онлайн-создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно используем дистанционное управление съемочными аппаратами и расширили сеть подключенных устройств, минимизировав провода. Для зрителей это более комфортное восприятие эфира, а для профессионалов - эффективные решения рутинных задач", - прокомментировал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Сигнал 5G будет обеспечиваться двумя базовыми станциями, работающими в миллиметровом диапазоне. В рамках тестов в аналогичном диапазоне МегаФон демонстрировал скорость, достигавшую 4,1 Гбит/с, а задержку 5G сигнала на уровне 8 мс. Это особенно важно при проведении видеоконференций и мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например в 4К. Для организации фрагмента сети 5G использовалось коммерческое оборудование Nokia, включая базовые станции 5G AirScale и пакетное ядро.

"Мы рады совместно с партнерами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей", - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В настоящее время российские телекомпании преимущественно осуществляют передачу видеосигнала с камер видеооператоров в эфирную аппаратную через специальные передающие устройства, например, Emerlink, Dejero с установленными четырьмя-шестью модемами, с помощью которых формируется канал для передачи видеосигнала. Они формируют видеопоток, поступающий в виде стрима или отдельных файлов с помощью технологии 4G напрямую на сервер телеканала в эфирную аппаратную.

При таком способе доставки сигнала задержка во время стрима составляет от трех до пяти секунд. Это заметно на примере общения ведущего из студии с корреспондентом, находящимся на месте событий. Одно из очевидных преимуществ связи 5G состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройств за счет внедрения 5G, а задержки при передаче сигнала сократятся в три-пять раз. Это продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с московской студией канала.

Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ будет установлен монитор, разделенный на две части, на который по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент. Другим примером, доказывающим преимущества работы в 5G, станет показ прямого эфира десяти каналов первого мультиплекса в HD, а также орбит НТВ (+2, +4, +7), тематических каналов НТВ ("НТВ-Право", "НТВ-Стиль", "НТВ-Сериал", "НТВ Хит"), канала "НТВ-Мир" и видеосигнала с камеры INSTA360 на студийных устройствах демонстрации контента.

В съемках информационных программ с ПМЭФ-2021 также примет участие коллаборативный робот CRX10iA/L (новейшая разработка японской компании FANUC) с закрепленной на нем камерой. Любой участник форума сможет самостоятельно управлять роботом с помощью мобильного устройства с выведенным web-интерфейсом настроек CRX.

Также все посетители 5-студии НТВ смогут увидеть инновационные проекты канала, снятые в формате 360° в разрешении 8K - промо-трансляции Парада Победы 2021 года и документального фильма "Брест 360. Панорама войны", а также материалы, снятые на форуме. Этот контент можно будет посмотреть в студии в VR-очках.

Установленная на стенде НТВ монтажная станция продемонстрирует, в какой степени 5G упрощает и ускоряет оперативные работы. Станция будет подключена к серверу записи, передающему сигнал в формате FULL HD. Благодаря низким задержкам и высокой скорости передачи материала поступающий видеоконтент будет обрабатываться в режиме реального времени.