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Кино Культура

Олег Горяинов расскажет о фильме Эрнста Любича "Это неопределенное чувство"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 июня, в 18:30 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится лекция с кинопоказом "Супружеские обязанности: "Это неопределенное чувство" Эрнста Любича".

Киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов на третьей встрече цикла "Кино и психоанализ" расскажет о сложном распределении ролей мужского и женского в мысли Фрейда и о том, что из этих идей получается в мировом кино.

Чего хочет женщина? И чего не хочет мужчина? Эти наивные вопросы не только направляют сюжеты романтических комедий, но и представляют собой упрощенные формулировки психоаналитических поисков. Подобное вульгарное понимание работ Фрейда, которое известно как "дикий психоанализ", нашло наиболее полное выражение в массовом кино и особенно в голливудской продукции. Отдельные образцы историй, инспирированных фантазиями "а-ля Фрейд", хотя и существенно искажают логику психоаналитического метода, однако нередко оказываются основой для удачных фильмов.

Такой удачей является комедия "Это неопределенное чувство" Эрнста Любича. Легендарный немецко-американский режиссер известен такими работами, как "Магазинчик за углом" и "Ниночка". Но именно история о страдающей внезапными приступами икоты молодой женщине, которая обращается за помощью к психоаналитику, является образцовым случаем искрометного юмора, истоком которого является кушетка психоаналитика.

Цена - 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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