Олег Горяинов расскажет о фильме Эрнста Любича "Это неопределенное чувство"

Во вторник, 8 июня, в 18:30 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится лекция с кинопоказом "Супружеские обязанности: "Это неопределенное чувство" Эрнста Любича".

Киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов на третьей встрече цикла "Кино и психоанализ" расскажет о сложном распределении ролей мужского и женского в мысли Фрейда и о том, что из этих идей получается в мировом кино.

Чего хочет женщина? И чего не хочет мужчина? Эти наивные вопросы не только направляют сюжеты романтических комедий, но и представляют собой упрощенные формулировки психоаналитических поисков. Подобное вульгарное понимание работ Фрейда, которое известно как "дикий психоанализ", нашло наиболее полное выражение в массовом кино и особенно в голливудской продукции. Отдельные образцы историй, инспирированных фантазиями "а-ля Фрейд", хотя и существенно искажают логику психоаналитического метода, однако нередко оказываются основой для удачных фильмов.

Такой удачей является комедия "Это неопределенное чувство" Эрнста Любича. Легендарный немецко-американский режиссер известен такими работами, как "Магазинчик за углом" и "Ниночка". Но именно история о страдающей внезапными приступами икоты молодой женщине, которая обращается за помощью к психоаналитику, является образцовым случаем искрометного юмора, истоком которого является кушетка психоаналитика.

Цена - 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.