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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" подготовило производственные объекты к устойчивой работе в пожароопасный период

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В течение весенних месяцев проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности около 2,5 тыс. км участков трубопроводов и высоковольтных линий. Специалисты предприятия выполнили обустройство и обновление минерализованной полосы территории вокруг почти 1,8 тыс. объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН).

Проведена ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, пожарных гидрантов, источников противопожарного запаса воды на перекачивающих станциях. Подготовлены к грозовому периоду средства молниезащиты.

Проведено сезонное обслуживание 87 пожарных автомобилей, проверена работоспособность пожарной сигнализации на объектах линейной части МН. В подразделениях предприятия создана 21 группа по тушению лесных, степных пожаров. Работники, привлекаемые к тушению лесных пожаров, прошли внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.

Реализация противопожарных мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с региональными властями и администрациями районов. Отработаны планы координации с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по тушению лесных пожаров на территориях, прилегающих к охранным зонам магистральных трубопроводов.

По результатам мероприятий оформлен паспорт готовности производственных объектов к прохождению пожароопасного периода.

АО "Транснефть-Приволга" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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