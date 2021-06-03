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ДТП Происшествия

В Тольятти ребенок выехал на "зебру" на велосипеде и попал под машину

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 июня, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 19-летний водитель Renault SR, получивший права 25 марта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 15:20 напротив дома № 60 на ул. Революционной автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Несовершеннолетнего доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка. В отношении водителя возбудили административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). Полицейские решили, что он не выбрал безопасную скорость, при которой мог бы успеть остановиться, после того как заметил велосипедиста.

При этом правоохранители не отрицают, что юный велосипедист тоже нарушил ПДД, потому что пересекать дорогу по пешеходному переходу необходимо пешком, а не на велосипеде или другом транспорте. В отношении 10-летнего ребенка возбуждать административное дело не будут, так как он не достиг возраста привлечения его к ответственности.

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