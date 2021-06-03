В Тольятти ребенок выехал на "зебру" на велосипеде и попал под машину

В среду, 2 июня, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 19-летний водитель Renault SR, получивший права 25 марта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 15:20 напротив дома № 60 на ул. Революционной автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
Несовершеннолетнего доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП ведется проверка. В отношении водителя возбудили административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). Полицейские решили, что он не выбрал безопасную скорость, при которой мог бы успеть остановиться, после того как заметил велосипедиста.
При этом правоохранители не отрицают, что юный велосипедист тоже нарушил ПДД, потому что пересекать дорогу по пешеходному переходу необходимо пешком, а не на велосипеде или другом транспорте. В отношении 10-летнего ребенка возбуждать административное дело не будут, так как он не достиг возраста привлечения его к ответственности.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!