В Самарской области построят 10 ресторанов "Макдоналдс" за 1 млрд рублей

В четверг, 3 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена заключили на ПМЭФ-2021 инвестиционное соглашение. "Макдоналдс" построит на территории Самарской области как минимум десять новых ресторанов, вложив около 1 млрд рублей. Планируется дополнительно создать свыше 800 новых рабочих мест.

Этот инвестиционный проект направлен на привлечение лучших современных практик и технологий в области общественного питания, а также станет дополнительным индикатором инвестиционной привлекательности нашего региона для ведущих мировых компаний. Еще несколько направлений сотрудничества руководство области и "Макдоналдс" обсудили на встрече.

"В Самарской области сегодня работают 23 ресторана в трех крупных городах - Самаре, Тольятти и Сызрани, создано 1800 рабочих мест. Наша компания быстро развивается, и мы собираемся расти дальше, потому что у региона есть колоссальный потенциал", - отметил Марк Карена.

При этом он выразил намерение построить не менее 10 ресторанов до 2031 г. при поддержке правительства области. Дмитрий Азаров выразил готовность к такому сотрудничеству. И добавил, что в регионе активными темпами благоустраиваются общественные пространства и создаются точки притяжения жителей, в непосредственной близости от которых планируется и размещение точек общественного питания. В пример руководитель области привел набережную в Автозаводском районе Тольятти.

"Это самый крупный нестоличный город в стране, где проживает более чем 700 тысяч человек. И сейчас мы реализуем масштабный проект строительства и благоустройства набережной. Конечно, хочется, чтобы объект был наполнен жизнью, точками общественного питания для комфорта людей", - рассказал глава региона.

Инвесторов могут заинтересовать и туристические центры региона - село Ширяево, которое своей богатой историей и красивыми волжскими видами привлекает туристов не только со всей России, но и из других стран.

"Мы приступили к комплексному благоустройству населенного пункта - создаем разные активности, также и вас приглашаем к совместной работе, - обратился Дмитрий Азаров к Марку Карена. - По другим таким территориям, где планируем развивать сферу туризма, мы также приглашаем к сотрудничеству. Мы понимаем, что люди, приезжающие из разных точек мира, знают вашу марку и чувствуют себя комфортно, получая привычную продукцию".

Также на встрече речь шла о работе с самарскими сельхозпроизводителями. Генеральный директор "Макдоналдс" в России выразил готовность увеличить локализацию местных поставщиков продукции до 70%.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо настроить системную работу: "Нас этот проект интересует, готовы подбирать проекты и "растить" вам надежных партнеров".

Руководитель "Макдоналдс" выразил готовность привлекать к участию в различных социальных акциях добровольцев из числа школьников и студентов Самарской области. При этом молодежь будет получать бонусы, в том числе бесплатные завтраки и обеды с помощью системы накопления баллов. Одно из приоритетных направлений - экология.

Также Дмитрию Азарову поступило предложение о размещении в регионе дома Роналда Макдоналда при крупной больнице. Это своеобразная бесплатная гостиница для родителей, чьи дети проходят долгое лечение в медучреждениях.

В качестве площадки для размещения гостиницы губернатор предложил недостроенное здание возле Самарского областного онкологического диспансера. "У нас есть здание, которое планировалось как гостиница при онкоцентре. Давайте оценим, в каком оно состоянии, какой объем средств необходим для завершения строительства и вместе рассмотрим его как перспективную площадку", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил Марка Карена за инициативы, выразил готовность к тесному сотрудничеству и пригласил посетить Самарскую область, чтобы лично познакомиться с ее возможностями и оценить потенциал.