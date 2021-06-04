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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"ВымпелКом", "МегаФон" и "Ростелеком" объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ВымпелКом", "МегаФон" и "Ростелеком" договорились, что станут участниками ООО "Новые цифровые решения" (НЦР) с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов, генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Новые цифровые решения" будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц).

"Мы более двух лет шли к расширению состава участников совместного предприятия, и я поздравляю всех нас с подписанием основного юридически обязывающего документа. Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, - один из самых существенных сдерживающих факторов. У СП впереди очень большой объем работ по высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов - регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения", - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет нашей страны. Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. "ВымпелКом" является частью международной группы VEON, нами накоплен огромный опыт в поиске и высвобождении частотных ресурсов, тестировании, внедрении и развитии сетей связи в нескольких странах мира. Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов", - отметил президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов.

"Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия "Новые цифровые решения". За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране", - отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между "ВымпелКомом", "МегаФоном" и "Ростелекомом", учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.

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